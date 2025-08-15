close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Portimão, generic, 2021

Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan

Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan

Portimão, generic, 2021

De Portugese premier, Luís Montenegro, heeft op een festival aangekondigd dat de terugkeer van de Formule 1 naar het Portimão Circuit in 2027 zo goed als zeker is. Volgens Montenegro hoeft deze alleen nog formeel te worden vastgelegd.

In 2020 keerde de Formule 1 terug naar Portugal, nadat de race van 1984 tot en met 1996 vaste prik op de kalender was geweest. In de eerste periode werd gereden op het Circuito do Estoril, terwijl in de laatste twee edities werd uitgeweken naar het Algarve International Circuit. Lewis Hamilton wist beide Grands Prix destijds op zijn naam te zetten.

Papierwerk in orde maken

Die race kunnen we volgens de premier dus terugverwachten. Op het Pontal Festival legt Montenegro uit dat de racerij hoogtijdagen beleeft in Portugal. De MotoGP is voor de komende jaren vastgelegd en de Formule 1 zal volgens hem volgen: "Een van de omstandigheden die het meest bijdraagt aan de promotie van deze regio zijn de grote evenementen. We hebben de organisatie van de MotoGP, de moeder van alle motorracewedstrijden wereldwijd, verzekerd voor 2025 en 2026. En ik kan jullie vertellen dat we alles klaar hebben om de terugkeer van de Formule 1 naar de Algarve volgend jaar, in 2027, formeel vast te leggen. Deze evenementen vergen enige financiële inspanning van de regering, maar ze leveren zowel directe financiële opbrengsten als indirecte promotie op die het, eerlijk gezegd, waard zijn."

Gerelateerd

Formule 1 Lewis Hamilton MotoGP

Net binnen

Kimi Antonelli

Antonelli geniet op Sardinië van zomerstop en is gespot in nachtclub

  • 32 minuten geleden
Grand Prix van Portugal

Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan

  • 1 uur geleden
Red Bull Racing

Knowles ziet Red Bull veranderen sinds Horner weg is: "Zijn meer subtiele aanpassingen"

  • 2 uur geleden
Tijdschema

Het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland

  • 3 uur geleden
  • 1
GPFans Recap

Norris in Amsterdam tijdens zomerstop, Red Bull voert ontslag Horner door | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen stelt fantasy-voetbalteam samen: "Ik heb hem nodig" | F1 Shorts

  • Gisteren 20:49
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x