Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan
De Portugese premier, Luís Montenegro, heeft op een festival aangekondigd dat de terugkeer van de Formule 1 naar het Portimão Circuit in 2027 zo goed als zeker is. Volgens Montenegro hoeft deze alleen nog formeel te worden vastgelegd.
In 2020 keerde de Formule 1 terug naar Portugal, nadat de race van 1984 tot en met 1996 vaste prik op de kalender was geweest. In de eerste periode werd gereden op het Circuito do Estoril, terwijl in de laatste twee edities werd uitgeweken naar het Algarve International Circuit. Lewis Hamilton wist beide Grands Prix destijds op zijn naam te zetten.
Papierwerk in orde maken
Die race kunnen we volgens de premier dus terugverwachten. Op het Pontal Festival legt Montenegro uit dat de racerij hoogtijdagen beleeft in Portugal. De MotoGP is voor de komende jaren vastgelegd en de Formule 1 zal volgens hem volgen: "Een van de omstandigheden die het meest bijdraagt aan de promotie van deze regio zijn de grote evenementen. We hebben de organisatie van de MotoGP, de moeder van alle motorracewedstrijden wereldwijd, verzekerd voor 2025 en 2026. En ik kan jullie vertellen dat we alles klaar hebben om de terugkeer van de Formule 1 naar de Algarve volgend jaar, in 2027, formeel vast te leggen. Deze evenementen vergen enige financiële inspanning van de regering, maar ze leveren zowel directe financiële opbrengsten als indirecte promotie op die het, eerlijk gezegd, waard zijn."
