Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op

Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Een video op TikTok heeft een onverwacht avontuur van Andrea Kimi Antonelli aan het licht gebracht. De jonge Italiaanse coureur zat tijdens zijn zomervakantie op Sardinië in de problemen toen zijn jetski zonder brandstof kwam te zitten. Gelukkig kwamen vrienden snel in actie om hem te redden en hem terug naar de kust te slepen.

Antonelli kende een uitstekend begin aan zijn loopbaan in de Formule 1 met meerdere goede resultaten. De zijwieltjes onder zijn seizoen zijn echter op rap tempo er vanaf gevallen en sinds de start van het Europese seizoen kent de Italiaan een berg resultaten om van te huilen. Het lijkt erop dat hij in zijn thuiscontinent totaal niet op zijn plek is. Hij noteerde maar liefst vier DNFs, een 18e plek, een 16e plek in België en pakte een schamel puntje in Hongarije. Ironisch genoeg pakte hij tijdens het kortstondige uitstapje naar Canada wél zijn eerste podium. Echter zakte hij in België wel écht door het ijs en verscheen hij nog half in tranen bij de media op zaterdag. De video, gedeeld door één van Antonelli's vrienden, vangt het moment waarop zij de coureur te hulp schoten. Het fragment is inmiddels viral gegaan op sociale media.

Lege tank

Tijd voor vakantie, dus. Eerder zagen we al dat hij aan het feestvieren was op Sardinië, de plek waar ook onder meer Max Verstappen, Toto Wolff en George Russell hun vakantie vieren. Een ritje met de jetski van de Italiaan verliep echter niet helemaal volgens plan. De benzine van de Italiaan raakte op het water op en dus moest hij gered worden. Dat werd vastgelegd op camera. De video, gedeeld door één van Antonelli's vrienden, vangt het moment waarop zij de coureur te hulp schoten. Het fragment is inmiddels viral gegaan op sociale media.


<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@gabriele.carboni7/video/7537754980254600470" data-video-id="7537754980254600470" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@gabriele.carboni7" href="https://www.tiktok.com/@gabriele.carboni7?refer=embed">@gabriele.carboni7</a> <p></p> <a target="_blank" title="♬ suono originale - Gabriele Carboni" href="https://www.tiktok.com/music/suono-originale-7537754982118755094?refer=embed">♬ suono originale - Gabriele Carboni</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Denk je dat vakantie-incidenten invloed hebben op de prestaties van coureurs?

22 stemmen

