Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op
Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op
Een video op TikTok heeft een onverwacht avontuur van Andrea Kimi Antonelli aan het licht gebracht. De jonge Italiaanse coureur zat tijdens zijn zomervakantie op Sardinië in de problemen toen zijn jetski zonder brandstof kwam te zitten. Gelukkig kwamen vrienden snel in actie om hem te redden en hem terug naar de kust te slepen.
Antonelli kende een uitstekend begin aan zijn loopbaan in de Formule 1 met meerdere goede resultaten. De zijwieltjes onder zijn seizoen zijn echter op rap tempo er vanaf gevallen en sinds de start van het Europese seizoen kent de Italiaan een berg resultaten om van te huilen. Het lijkt erop dat hij in zijn thuiscontinent totaal niet op zijn plek is. Hij noteerde maar liefst vier DNFs, een 18e plek, een 16e plek in België en pakte een schamel puntje in Hongarije. Ironisch genoeg pakte hij tijdens het kortstondige uitstapje naar Canada wél zijn eerste podium. Echter zakte hij in België wel écht door het ijs en verscheen hij nog half in tranen bij de media op zaterdag. De video, gedeeld door één van Antonelli's vrienden, vangt het moment waarop zij de coureur te hulp schoten. Het fragment is inmiddels viral gegaan op sociale media.
Lege tank
Tijd voor vakantie, dus. Eerder zagen we al dat hij aan het feestvieren was op Sardinië, de plek waar ook onder meer Max Verstappen, Toto Wolff en George Russell hun vakantie vieren. Een ritje met de jetski van de Italiaan verliep echter niet helemaal volgens plan. De benzine van de Italiaan raakte op het water op en dus moest hij gered worden. Dat werd vastgelegd op camera. De video, gedeeld door één van Antonelli's vrienden, vangt het moment waarop zij de coureur te hulp schoten. Het fragment is inmiddels viral gegaan op sociale media.
Net binnen
'Dit zijn de verzoeken van Hamilton aan Ferrari voor Project 678'
- 13 minuten geleden
Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op
- 1 uur geleden
- 2
Zo voorkomt de FIA dat teams stiekem doorwerken in de zomerstop | GPFans Special
- 2 uur geleden
Russell eerlijk over vertrek Hamilton bij Mercedes: 'Was het voor alle partijen beter?'
- 2 uur geleden
Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig
- 2 uur geleden
Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus