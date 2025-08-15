Voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo geeft toe dat hij toch wel geniet van zijn Formule 1-pensioen. De Australiër hoeft zich niet meer aan de strakke regels van de koningsklasse te houden en verklaart bij Autosport.com hoe hij nu voor de dag komt.

'Danny Ric' startte in 2011 zijn Formule 1-carrière bij HRT. Een jaar later maakte hij de overstap naar Scuderia Toro Rosso, en in 2014 sloot Red Bull Racing zich aan. De achtvoudig racewinnaar was in dat jaar direct teamgenoot en viervoudig kampioen Sebastian Vettel de baas en kreeg in 2015 Daniil Kvyat als teamgenoot. Een jaar later voegde Max Verstappen zich halverwege het seizoen bij het team. Eind 2018 maakte Ricciardo bekend te vertrekken bij Red Bull en via McLaren keerde hij in 2023 uiteindelijk weer terug bij het zusterteam van Red Bull. Het doel was om terug te keren als teamgenoot van Verstappen, maar zover kwam het niet. Na de race in Singapore in 2024 werd Liam Lawson als vervanger aangekondigd, en daarmee werd het pensioen een feit.

Ricciardo verklaart baard

De Australiër geniet nu van het leven en heeft ook zijn baard laten staan. Daar kwam behoorlijk wat commentaar op vanuit fans, maar Ricciardo kan erom lachen: "Ik had ruzie met mijn kapper en toen verloor ik mijn scheermes. Het zijn zes zware maanden geweest." Op een iets serieuzere noot gaat hij verder: "Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren. De baard is op dit moment mijn troost."

'Egoïstische Formule 1' uit het systeem krijgen

Bij Formula1.com legt 'The Honey Badger' uit dat hij vooral wat tijd voor zichzelf heeft genomen nadat hij vertrok uit de sport: "Ik heb veel tijd gehad. Ik heb wat gewandeld. Een paar weken geleden was ik in Alaska en ik ben niet aangevallen door een grizzly, wat een meevaller was. Ik probeer uit te vinden wie ik ben, los van deze racecoureur. Ik ben gaan waarderen wat kleine dingen betekenen en wat de waarde is van familie en vrienden. Ik ben altijd gedreven geweest, en dat kan er soms toe leiden dat je egoïstisch bent, dus ik probeer te leren wat meer onzelfzuchtig te zijn."

