Lewis Hamilton heeft bij het team van Ferrari een waslijst aan verzoeken neergelegd om zowel de instellingen van de auto als de werkmethodes te verbeteren. Na een uiterst moeizame start bij het team, zonder podiums in de eerste 14 races, hoopt hij zo zijn prestaties een boost te geven. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel zesde in het kampioenschap, achter teamgenoot Charles Leclerc.

De overstap van de Brit naar het team van Ferrari verloopt tot dusver allemaal een stuk moeizamer dan gehoopt. De man die eerder 12 prachtige jaren bij Mercedes doorbracht, heeft duidelijk moeite met zijn nieuwe team en omgeving. Tijdens de Belgische Grand Prix sprak hij openhartig over de "documenten" die hij naar Maranello heeft gestuurd om zijn situatie te verbeteren.

Documenten en verzoeken

De documenten waarover hij sprak, bevatten volgens La Gazzetta dello Sport en PlanetF1 niet alleen verzoeken om technische aanpassingen aan de auto, maar ook verbeteringen op het gebied van werkmethoden en communicatie binnen het team. Eén van de grootste zorgenkindjes voor de Brit is het remsysteem, dat een wereld van verschil is met wat hij gewend was bij Mercedes. De aanpassingsproblemen van Hamilton kwamen tijdens de Belgische Grand Prix pijnlijk aan het licht, waar hij een spin maakte bij de Bus Stop-chicane. Dit incident werd gedeeltelijk toegeschreven aan zijn onbekendheid met de nieuwe Brembo-remmaterialen en het motorremsysteem van Ferrari. Ondanks aanpassingen blijft het systeem een uitdaging voor de voormalig Mercedes-coureur.

Ontwikkeling 2026

Naast technische aspecten, heeft de 40-jarige coureur ook aandacht gevraagd voor de handling van de auto, vooral in hogesnelheidsbochten. Ferrari werkt aan een upgrade van de stuurbekrachtiging om deze problemen aan te pakken. De verschillende benaderingen van Hamilton en teamgenoot Leclerc in hun setups hebben verrassingen opgeleverd binnen het team, wat de ontwikkeling van de auto voor 2026 beïnvloedt. Na het weekend in Hongarije zijn er sowieso ook vragen over Hamilton zijn toekomst. De Brit liet zich zeer kritisch over zichzelf uit en stelde zelfs dat Ferrari wellicht een andere coureur zou moeten nemen.

