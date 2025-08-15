'Dit zijn de verzoeken van Hamilton aan Ferrari voor Project 678'
'Dit zijn de verzoeken van Hamilton aan Ferrari voor Project 678'
Lewis Hamilton heeft bij het team van Ferrari een waslijst aan verzoeken neergelegd om zowel de instellingen van de auto als de werkmethodes te verbeteren. Na een uiterst moeizame start bij het team, zonder podiums in de eerste 14 races, hoopt hij zo zijn prestaties een boost te geven. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel zesde in het kampioenschap, achter teamgenoot Charles Leclerc.
De overstap van de Brit naar het team van Ferrari verloopt tot dusver allemaal een stuk moeizamer dan gehoopt. De man die eerder 12 prachtige jaren bij Mercedes doorbracht, heeft duidelijk moeite met zijn nieuwe team en omgeving. Tijdens de Belgische Grand Prix sprak hij openhartig over de "documenten" die hij naar Maranello heeft gestuurd om zijn situatie te verbeteren.
Documenten en verzoeken
De documenten waarover hij sprak, bevatten volgens La Gazzetta dello Sport en PlanetF1 niet alleen verzoeken om technische aanpassingen aan de auto, maar ook verbeteringen op het gebied van werkmethoden en communicatie binnen het team. Eén van de grootste zorgenkindjes voor de Brit is het remsysteem, dat een wereld van verschil is met wat hij gewend was bij Mercedes. De aanpassingsproblemen van Hamilton kwamen tijdens de Belgische Grand Prix pijnlijk aan het licht, waar hij een spin maakte bij de Bus Stop-chicane. Dit incident werd gedeeltelijk toegeschreven aan zijn onbekendheid met de nieuwe Brembo-remmaterialen en het motorremsysteem van Ferrari. Ondanks aanpassingen blijft het systeem een uitdaging voor de voormalig Mercedes-coureur.
Ontwikkeling 2026
Naast technische aspecten, heeft de 40-jarige coureur ook aandacht gevraagd voor de handling van de auto, vooral in hogesnelheidsbochten. Ferrari werkt aan een upgrade van de stuurbekrachtiging om deze problemen aan te pakken. De verschillende benaderingen van Hamilton en teamgenoot Leclerc in hun setups hebben verrassingen opgeleverd binnen het team, wat de ontwikkeling van de auto voor 2026 beïnvloedt. Na het weekend in Hongarije zijn er sowieso ook vragen over Hamilton zijn toekomst. De Brit liet zich zeer kritisch over zichzelf uit en stelde zelfs dat Ferrari wellicht een andere coureur zou moeten nemen.
Gerelateerd
Net binnen
'Dit zijn de verzoeken van Hamilton aan Ferrari voor Project 678'
- 15 minuten geleden
Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op
- 1 uur geleden
- 2
Zo voorkomt de FIA dat teams stiekem doorwerken in de zomerstop | GPFans Special
- 2 uur geleden
Russell eerlijk over vertrek Hamilton bij Mercedes: 'Was het voor alle partijen beter?'
- 2 uur geleden
Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig
- 2 uur geleden
Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus