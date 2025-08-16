Ralf Schumacher heeft in een interview met Bild flink uitgehaald naar de manier van leidinggeven van Flavio Briatore bij Alpine. De Duitser stelt dat de traditionele manier van de Italiaan niet meer past in de huidige Formule 1, waar het allemaal draait om technische kennis.

Briatore keerde vorig jaar terug als uitvoerend adviseur bij Alpine, maar is sinds mei de feitelijke teambaas na het vertrek van Oliver Oakes. Alpine staat momenteel laatste in het constructeurskampioenschap met 20 punten, 15 punten minder dan nummer vijftien Haas. Volgens Schumacher ligt het allemaal niet meer zo aan de oppervlakte in de sport van tegenwoordig en zijn mensen als Briatore niet meer geschikt om teams te leiden. "Ik denk dat de tijd voor figuren zoals Flavio voorbij is", vertelt hij. "Je hebt technisch bekwame mensen aan de top nodig, iemand zoals Horner. Flavio zou dan kunnen helpen als organisator en netwerker, als gezicht naar de buitenwereld."

Artikel gaat verder onder video

Controverse

De terugkeer van de Italiaan was om meerdere redenen controversieel, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij het beruchte 'crashgate'-schandaal van 2008. Zijn rol bij Alpine zal binnenkort veranderen, nu Steve Nielsen in september de overstap maakt naar de Franse formatie. De vraag is echter of Briatore de juiste man is voor de rol.

Briatore-tijdperk voorbij

De opmerkingen van Schumacher zijn tekenend voor een bredere trend in de koningsklasse, waar steeds vaker teams kiezen voor technisch onderlegde leiders, zoals Andrea Stella bij McLaren en James Vowles bij Williams. Met die verschuiving naar technische kennis, is het Briatore-tijdperk volgens de Duitser nu echt voorbij. Williams, onder leiding van Vowles, heeft bovendien al een hoop progressie geboekt. "Hij is de juiste man", stelt Schumacher. "Williams heeft zeer verankerde structuren die moeilijk te doorbreken zijn. Hij is daar al gedeeltelijk in geslaagd. Het team is goed gepositioneerd en heeft goede coureurs. Ze ontwikkelen de huidige auto niet meer; ze richten zich volledig op 2026. Het zal heel spannend zijn om te zien hoe ze dat aanpakken."

Gerelateerd