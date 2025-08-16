Schumacher zaagt aan stoelpoten Briatore: "Tijd voor hem is voorbij"
Schumacher zaagt aan stoelpoten Briatore: "Tijd voor hem is voorbij"
Ralf Schumacher heeft in een interview met Bild flink uitgehaald naar de manier van leidinggeven van Flavio Briatore bij Alpine. De Duitser stelt dat de traditionele manier van de Italiaan niet meer past in de huidige Formule 1, waar het allemaal draait om technische kennis.
Briatore keerde vorig jaar terug als uitvoerend adviseur bij Alpine, maar is sinds mei de feitelijke teambaas na het vertrek van Oliver Oakes. Alpine staat momenteel laatste in het constructeurskampioenschap met 20 punten, 15 punten minder dan nummer vijftien Haas. Volgens Schumacher ligt het allemaal niet meer zo aan de oppervlakte in de sport van tegenwoordig en zijn mensen als Briatore niet meer geschikt om teams te leiden. "Ik denk dat de tijd voor figuren zoals Flavio voorbij is", vertelt hij. "Je hebt technisch bekwame mensen aan de top nodig, iemand zoals Horner. Flavio zou dan kunnen helpen als organisator en netwerker, als gezicht naar de buitenwereld."
Controverse
De terugkeer van de Italiaan was om meerdere redenen controversieel, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij het beruchte 'crashgate'-schandaal van 2008. Zijn rol bij Alpine zal binnenkort veranderen, nu Steve Nielsen in september de overstap maakt naar de Franse formatie. De vraag is echter of Briatore de juiste man is voor de rol.
Briatore-tijdperk voorbij
De opmerkingen van Schumacher zijn tekenend voor een bredere trend in de koningsklasse, waar steeds vaker teams kiezen voor technisch onderlegde leiders, zoals Andrea Stella bij McLaren en James Vowles bij Williams. Met die verschuiving naar technische kennis, is het Briatore-tijdperk volgens de Duitser nu echt voorbij. Williams, onder leiding van Vowles, heeft bovendien al een hoop progressie geboekt. "Hij is de juiste man", stelt Schumacher. "Williams heeft zeer verankerde structuren die moeilijk te doorbreken zijn. Hij is daar al gedeeltelijk in geslaagd. Het team is goed gepositioneerd en heeft goede coureurs. Ze ontwikkelen de huidige auto niet meer; ze richten zich volledig op 2026. Het zal heel spannend zijn om te zien hoe ze dat aanpakken."
Gerelateerd
Net binnen
Schumacher zaagt aan stoelpoten Briatore: "Tijd voor hem is voorbij"
- 51 minuten geleden
- 1
Wat mag je allemaal wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
- 2 uur geleden
- 3
Brown over Norris: "Lando van een jaar geleden zou kritischer zijn geweest"
- 3 uur geleden
- 2
Russell gooit olie op het vuur na Verstappen/Wolff-ontmoeting, F1-coureur 'gered' op zee | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
- 1
Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025
- Gisteren 21:00
- 2
Wie mag dit jaar het Wilhelmus zingen voor de Dutch Grand Prix?
- Gisteren 20:02
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus