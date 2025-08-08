close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen

Tsunoda, Hadjar, Bortoleto en Albon over Verstappen: 'Door hem drink ik gin-tonic'

Tsunoda, Hadjar, Bortoleto en Albon over Verstappen: 'Door hem drink ik gin-tonic'

Verstappen

Max Verstappen reed afgelopen race alweer zijn 200e Grand Prix uit zijn loopbaan en in het kader daarvan lieten collegarijders wat van zich horen over de viervoudig wereldkampioen. Met name Verstappen zijn fijne en behulpzame karakter komt veelvuldig naar voren.

Verstappen bereikte in Hongarije een indrukwekkende mijlpaal in zijn Formule 1-loopbaan: zijn 200e Grand Prix-start. Sinds zijn debuut in 2015 heeft de Nederlander zich ontwikkeld tot één van de meest dominante coureurs van zijn generatie, met meerdere wereldtitels en talloze overwinningen op zijn naam. Op de Hungaroring vierde Verstappen deze bijzondere race niet per se met een goed resultaat op de baan: de Limburger kwam niet verder dan een teleurstellende achtste plek en daarmee gaat hij met een teleurstelling de zomerstop in.

Gin-tonics

Een mooie opsteker voor Verstappen zijn collega coureurs die in het kader van zijn 200e race op beeld wat dingen over hem kwijt willen. Tsunoda trapt af: "Ik ben blij om teamgenoten met hem te zijn, ik leer veel van hem. Ik snap niet zo goed dat veel mensen dat niet zien. Hij is een ontzettend aardige gast. Voordat ik Max kende, dronk ik nog geen gin-tonics. Hij heeft mij een nieuw leven gegeven", besluit hij lachend. Alex Albon geeft aan dat mensen Verstappen soms anders zien dan hij is: "Max is waarschijnlijk de meest verkeerd begrepen coureur op de grid."

Fantastisch persoon

Ook Isack Hadjar is lovend: "Als ik ooit een verzoekje of advies nodig heb, staat hij klaar. Hij is ontzettend open." Gabriel Bortoleto, van wie bekend is dat hij goed met Verstappen door één deur kan, zegt ook iets in de trant van zijn voorgangers: "Misschien laat hij het niet zo goed op de camera zien, dus mensen zien niet wat voor fantastisch persoon hij is. Hij heeft een prachtig hart voor jonge mensen en wil ontzettend graag helpen", zo besluit de Braziliaan.

Gerelateerd

Max Verstappen Isack Hadjar Gabriel Bortoleto Alex Albon Tsunoda
Herbert snapt keuze Verstappen:
Max Verstappen

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

  • 3 uur geleden
Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
Max Verstappen

Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'

  • Gisteren 17:41

Net binnen

Max Verstappen

Tsunoda, Hadjar, Bortoleto en Albon over Verstappen: 'Door hem drink ik gin-tonic'

  • 35 minuten geleden
McLaren vs Red Bull

Brown geeft toe: 'Rivaliteit met Horner is te ver gegaan'

  • 1 uur geleden
  • 1
Max en Kelly

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'

  • 2 uur geleden
  • 7
Silly Season 2026 in F1

Na de zomerstop een ontslag op komst? 'Hij is gewoon niet goed genoeg voor F1'

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

  • 3 uur geleden
Race pace Hongarije

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
250.000+ views

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

  • 19 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x