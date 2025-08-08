Max Verstappen reed afgelopen race alweer zijn 200e Grand Prix uit zijn loopbaan en in het kader daarvan lieten collegarijders wat van zich horen over de viervoudig wereldkampioen. Met name Verstappen zijn fijne en behulpzame karakter komt veelvuldig naar voren.

Verstappen bereikte in Hongarije een indrukwekkende mijlpaal in zijn Formule 1-loopbaan: zijn 200e Grand Prix-start. Sinds zijn debuut in 2015 heeft de Nederlander zich ontwikkeld tot één van de meest dominante coureurs van zijn generatie, met meerdere wereldtitels en talloze overwinningen op zijn naam. Op de Hungaroring vierde Verstappen deze bijzondere race niet per se met een goed resultaat op de baan: de Limburger kwam niet verder dan een teleurstellende achtste plek en daarmee gaat hij met een teleurstelling de zomerstop in.

Artikel gaat verder onder video

Gin-tonics

Een mooie opsteker voor Verstappen zijn collega coureurs die in het kader van zijn 200e race op beeld wat dingen over hem kwijt willen. Tsunoda trapt af: "Ik ben blij om teamgenoten met hem te zijn, ik leer veel van hem. Ik snap niet zo goed dat veel mensen dat niet zien. Hij is een ontzettend aardige gast. Voordat ik Max kende, dronk ik nog geen gin-tonics. Hij heeft mij een nieuw leven gegeven", besluit hij lachend. Alex Albon geeft aan dat mensen Verstappen soms anders zien dan hij is: "Max is waarschijnlijk de meest verkeerd begrepen coureur op de grid."

Fantastisch persoon

Ook Isack Hadjar is lovend: "Als ik ooit een verzoekje of advies nodig heb, staat hij klaar. Hij is ontzettend open." Gabriel Bortoleto, van wie bekend is dat hij goed met Verstappen door één deur kan, zegt ook iets in de trant van zijn voorgangers: "Misschien laat hij het niet zo goed op de camera zien, dus mensen zien niet wat voor fantastisch persoon hij is. Hij heeft een prachtig hart voor jonge mensen en wil ontzettend graag helpen", zo besluit de Braziliaan.

Gerelateerd