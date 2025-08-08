close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
A composite image of Zak Brown and Christian Horner

Brown geeft toe: 'Rivaliteit met Horner is te ver gegaan'

Brown geeft toe: 'Rivaliteit met Horner is te ver gegaan'

A composite image of Zak Brown and Christian Horner

Zak Brown en Christian Horner konden niet echt heel goed door één deur en het tweetal gooide regelmatig met modder in de media. Brown geeft nu de Brit vertrokken is dan ook toe dat het af en toe te ver is gegaan. De Amerikaan hoopt dat de relatie met Red Bull beter zal worden met de nieuwe teambaas van het team, Laurent Mekies.

De Formule 1-wereld werd onlangs opgeschrikt door het nieuws dat Horner – na twintig jaar aan het roer bij Red Bull – drie dagen na de Britse Grand Prix het bedrijf moest verlaten. Brown en Horner, die elkaar al kennen sinds de Formule 3, hadden een nogal gespannen relatie met elkaar, gekenmerkt door de nodige scherpe uitwisselingen. Horner werd ontslagen na een periode van interne spanningen en tegenvallende prestaties bij zijn team.

Nieuwe teambaas

Brown is blij met de aanstelling van Mekies en hoopt dat de focus weer op de competitie op de baan komt te liggen. De Amerikaan erkent dat politieke spelletjes altijd een rol zullen spelen in de sport, maar ziet in de komst van de Fransman een kans op een gezondere dynamiek. "Ik ben blij dat hij de rol heeft die hij nu heeft. Ik mag Laurent, en ik denk dat dat gezond zal zijn. Misschien kunnen we ons weer concentreren op de competitie op de baan", zo citeert The Race.

Vijandigheid

Kijkend naar de geschiedenis tussen McLaren en Red Bull, geeft de CEO toe dat de vijandigheid soms te ver is gegaan: "Er zal altijd politiek zijn, maar als je je op lichtzinnige beschuldigingen stort, denk ik dat het gewoon te ver gaat. Als ik nu in de pitstraat rondkijk, zie ik dat we politiek hard met elkaar vechten, maar dat er een grens is die niet overschreden wordt. Ik denk dat die grens al eerder is overschreden, en ik denk dat dat ongezond was. Dus ik denk dat we een kleine verandering ten goede zullen zien."

Draagt rivaliteit volgens jou bij aan de spanning in de motorsport?

37 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 Red Bull Christian Horner Zak Brown Laurent Mekies The Race
'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'
Max en Kelly

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'

  • 2 uur geleden
  • 7
McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen:
Verstappen Zege

McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"

  • Vandaag 13:43
  • 1

Net binnen

Max Verstappen

Tsunoda, Hadjar, Bortoleto en Albon over Verstappen: 'Door hem drink ik gin-tonic'

  • 36 minuten geleden
McLaren vs Red Bull

Brown geeft toe: 'Rivaliteit met Horner is te ver gegaan'

  • 1 uur geleden
  • 1
Max en Kelly

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'

  • 2 uur geleden
  • 7
Silly Season 2026 in F1

Na de zomerstop een ontslag op komst? 'Hij is gewoon niet goed genoeg voor F1'

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

  • 3 uur geleden
Race pace Hongarije

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
250.000+ views

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

  • 19 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x