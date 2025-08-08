Brown geeft toe: 'Rivaliteit met Horner is te ver gegaan'
Zak Brown en Christian Horner konden niet echt heel goed door één deur en het tweetal gooide regelmatig met modder in de media. Brown geeft nu de Brit vertrokken is dan ook toe dat het af en toe te ver is gegaan. De Amerikaan hoopt dat de relatie met Red Bull beter zal worden met de nieuwe teambaas van het team, Laurent Mekies.
De Formule 1-wereld werd onlangs opgeschrikt door het nieuws dat Horner – na twintig jaar aan het roer bij Red Bull – drie dagen na de Britse Grand Prix het bedrijf moest verlaten. Brown en Horner, die elkaar al kennen sinds de Formule 3, hadden een nogal gespannen relatie met elkaar, gekenmerkt door de nodige scherpe uitwisselingen. Horner werd ontslagen na een periode van interne spanningen en tegenvallende prestaties bij zijn team.
Nieuwe teambaas
Brown is blij met de aanstelling van Mekies en hoopt dat de focus weer op de competitie op de baan komt te liggen. De Amerikaan erkent dat politieke spelletjes altijd een rol zullen spelen in de sport, maar ziet in de komst van de Fransman een kans op een gezondere dynamiek. "Ik ben blij dat hij de rol heeft die hij nu heeft. Ik mag Laurent, en ik denk dat dat gezond zal zijn. Misschien kunnen we ons weer concentreren op de competitie op de baan", zo citeert The Race.
Vijandigheid
Kijkend naar de geschiedenis tussen McLaren en Red Bull, geeft de CEO toe dat de vijandigheid soms te ver is gegaan: "Er zal altijd politiek zijn, maar als je je op lichtzinnige beschuldigingen stort, denk ik dat het gewoon te ver gaat. Als ik nu in de pitstraat rondkijk, zie ik dat we politiek hard met elkaar vechten, maar dat er een grens is die niet overschreden wordt. Ik denk dat die grens al eerder is overschreden, en ik denk dat dat ongezond was. Dus ik denk dat we een kleine verandering ten goede zullen zien."
