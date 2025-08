Het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije bleek geen succesvol weekend te zijn voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De FIA heeft de stand bij de constructeurs officieel gemaakt en die stand maakt duidelijk hoe hard de klap is voor de Nederlander en zijn team.

McLaren is dit weekend ongeveer dertig punten uitgelopen op de 'concurrenten' achter zich, maar eigenlijk is het al een paar raceweekenden geen gevecht meer om P1. Ferrari en Mercedes zijn echter wel uitgelopen op Red Bull, ondanks dat Ferrari slechts een enkele auto in de top tien had. Ferrari scoorde twaalf punten en Mercedes zestien, terwijl Red Bull maar twee punten heeft gescoord. Daardoor is het gat dus groter geworden voor Red Bull.

Aston Martin slaat toe in middenmoot

In de middenmoot is Aston Martin door zestien punten te scoren afgelopen weekend ineens naar plek zes gestegen en zestien punten ingelopen op Williams, dat samen met Haas en Alpine een puntloos weekend kende. Sauber scoorde acht punten dit weekend, Racing Bulls vier.

Formule 1 WK-stand 2025

Formule 1 WK-stand constructeurs 2025

# Team Punten 1 McLaren 559 2 Ferrari 260 3 Mercedes 236 4 Red Bull Racing 194 5 Williams 70 6 Aston Martin 52 7 Sauber 51 8 Racing Bulls 45 9 Haas 35 10 Alpine 20

