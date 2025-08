Lewis Hamilton beleefde dit weekend wederom een weekend om snel te vergeten nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan Q2 op de Hungaroring. Na afloop van die sessie kan hij zijn frustraties niet in bedwang houden en stelde hij zelfs dat Ferrari wellicht beter naar een andere coureur kan gaan kijken. Ook op zondag was dat nog niet gezakt.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Charles Leclerc op P1, kan er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.

Emoties hoog

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports dit weekend wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton.

Lewis de GOAT

Zijn oude teambaas bij Mercedes zag het allemaal gebeuren: "Dat is Lewis die zijn hart op de tong draagt. Het was precies wat hij dacht toen hem na de sessie werd gevraagd. Hij twijfelde aan zichzelf, dat hadden we in het verleden ook al. Toen hij het gevoel had dat hij niet aan zijn eigen verwachtingen had voldaan, was hij al emotioneel. Hij zal zichzelf flink afstraffen. Hij is de GOAT en hij zal altijd de GOAT blijven. Niemand zal hem dat afnemen", zo citeert Motorsport.com. Wolff twijfelt dan ook niet dat Hamilton zal stoppen: "Lewis heeft nog een paar dingen af te maken in de Formule 1. Hij moet nergens heen. Volgend jaar zijn er gloednieuwe auto's, compleet anders om in te rijden, nieuwe motoren die een intelligente manier van energiebeheer vereisen. Dus dat is absoluut op Lewis zijn lijf geschreven. Ik hoop dat hij nog vele jaren blijft.

