George Russell mocht op zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije als derde mee naar het podium, al had het niet veel gescheeld of de Brit had twee plekken kunnen doorschuiven na het hachelijke moment bij McLaren. In de cooldown room vraagt hij aan Oscar Piastri waarom hij zijn teammaat niet gewoon kon 't-bonen'.

Russell wist tijdens de Grand Prix van Hongarije eindelijk weer eens richting het podium te rijden. De Britse coureur, die na een hele soap volgend jaar toch weer gewoon voor Mercedes lijkt te gaan rijden, wist te profiteren van fouten en mindere pace bij andere coureurs en sloot als 'best of the rest' aan achter winnaar Lando Norris en Piastri. Eenmaal aangekomen in de cooldown room, waar de beelden van de Grand Prix in vogelvlucht doorgaans worden getoond, zag Russell hoe zelfs een overwinning heel dichtbij kwam.

T-bone

Bij een ultieme poging om de race naar zich toe te trekken, wist Piastri ternauwernood te voorkomen dat hij in botsing kwam met teamgenoot Norris. Op die snelheid en op die plek van het circuit was dan de hele race voor McLaren ongetwijfeld in tranen geëindigd én had zodoende Russell de race kunnen winnen. De Mercedes-rijder ziet daar de humor wel van in bij het zien van de beelden: "Waarom gaf je hem geen t-bone? [Het in de zijkant rijden van je voorganger, red.] Dat was geweldig geweest", zo horen we Russell, die het duidelijk niet erg had gevonden als de McLaren-middag in tranen eindigde. Ook Norris kon er wel om lachen. Piastri, buiten beeld, kan er ongetwijfeld minder om lachen.

George with the hard hitting questions in the cooldown room 😅#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/J7HgcO4Z40 — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

