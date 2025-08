Max Verstappen gaat zondag tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije vanaf P8 beginnen aan de veertiende race van het seizoen 2025. De reactie van Verstappen na de kwalificatie tegenover de media was veelzeggend, maar de boardradio vlak na zijn tweede run in Q3 ook.

Voorafgaand aan het weekend kon Verstappen al melden dat hij zijn twijfels had over dit weekend, omdat de Hungaroring geen circuit is waar Red Bull vaak sterk is. Dit was vervolgens tijdens de trainingen al wel meteen te merken, waarna Verstappen tijdens de kwalificatie wel door Q1 en Q2 zou komen zonder al te veel problemen. In de tweede run van Q3 leek de deur door de coureur van McLaren open te zijn gezet, maar Verstappen viel zoals eigenlijk het hele weekend ver terug in de derde sector en eigenlijk vooral de laatste bochtencombinatie.

Reactie Verstappen

De reactie van Verstappen na deze kwalificatie was veelzeggend. Of eigenlijk niet. Vaak reageren coureurs na een kwalificatie of race wel via de boardradio op het resultaat dat ze behaald hebben. Verstappen had hier na de kwalificatie en zijn P8 duidelijk even geen zin in. Het bleef na zijn laatste rondje stil op de boardradio, zowel vanuit Verstappen als vanuit Gianpiero Lambiase, zijn engineer. We zien op de beelden ook Verstappen zijn hoofd schudden.

absolute radio silence from max after qualifying



just shook his head after finishing his lap and drove to the pits...pic.twitter.com/sxPmBsRhNo — Verstappen News (@verstappenews) August 2, 2025

