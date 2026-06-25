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VIDEO: F1 grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk | GPFans News

VIDEO: F1 grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Vanwege de zeer hoge temperaturen die verwacht worden tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk, heeft de FIA zojuist laten weten dat het zogeheten Heat Hazard-protocol in werking wordt gesteld.

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