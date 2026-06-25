VIDEO: F1 grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk | GPFans News
VIDEO: F1 grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Vanwege de zeer hoge temperaturen die verwacht worden tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk, heeft de FIA zojuist laten weten dat het zogeheten Heat Hazard-protocol in werking wordt gesteld.
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