Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

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Vanwege de zeer hoge temperaturen die verwacht worden tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk, heeft de FIA zojuist laten weten dat het zogeheten Heat Hazard-protocol in werking wordt gesteld.

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