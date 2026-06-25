Alonso haalt schouders op over toekomst: 'Ik weet zelf wel dat ik snel ben'
Alonso haalt schouders op over toekomst: 'Ik weet zelf wel dat ik snel ben'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Fernando Alonso zijn loyaliteit aan het Formule 1-team van Aston Martin heeft uitgesproken, houdt de Spanjaard de deur voor een vertrek uit de koningsklasse na het aflopen van zijn huidige contract nog op een kier. Teambaas Mike Krack deed onlangs een beroep op de tweevoudig wereldkampioen om de renstal niet te verlaten, maar de coureur wenst voorlopig alle opties open te houden.
De formatie uit Silverstone beleeft momenteel een uiterst moeizaam seizoen. Na zeven verreden Grands Prix bezet Aston Martin de tiende en voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap met slechts één WK-punt, dat door Alonso werd behaald in Monaco. De nieuwe AMR26-bolide, voorzien van een Honda-krachtbron, kampt met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan snelheid. Ondanks deze sportieve crisis benadrukte Krack dat Alonso nog altijd veel te snel is om te stoppen en dat het team de samenwerking na dit jaar graag wil voortzetten.
Besluit na de zomerstop
Alonso, die in juli 45 jaar wordt, is niet van plan om overhaast een knoop door te hakken over zijn toekomst. "Dat verandert niets", reageert hij tegenover Crash op de lovende woorden van Krack. "Ik heb Mike niet nodig om me te vertellen dat ik snel ben, dat voel ik elke ronde die ik op de baan rijd en dat heb ik altijd gevoeld. We zullen zien. Ik heb nog geen beslissing genomen. Ik wacht waarschijnlijk tot de zomerstop in augustus, en daarna komen Zandvoort en Monza. Ik denk dat ik rond die tijd waarschijnlijk zal beslissen wat ik volgend jaar ga doen", aldus de coureur. De routinier benadrukt dat hij de autosport sowieso nog niet de rug toekeert. "Ik blijf racen omdat ik me snel voel, ik gemotiveerd ben en ik hou van wat ik doe. Ik ga nu niet stoppen, omdat ik me niet oncompetitief voel of omdat ik niet meer van het racen geniet", legt hij uit. Of dat op het hoogste niveau zal zijn, is echter nog de vraag. "Of ik in de Formule 1 race of niet, dat is een ander verhaal", stelt de meervoudig racewinnaar.
Slecht behandeld
Mocht de voormalig kampioen zijn helm aan de wilgen hangen, dan blijft hij naar eigen zeggen verbonden aan het project van teameigenaar Lawrence Stroll. "Ik ben ook toegewijd aan dit team, dus zelfs als ik niet race, is de toewijding aan het team en het project hetzelfde als wat het al jaren is. Ik wil een wereldkampioenschap winnen met Aston Martin, met of zonder te rijden. Dat is in mijn geval nog steeds dezelfde toewijding", verklaart hij. Vanwege de tegenvallende prestaties en de onbetrouwbare Honda-motor, die onder meer kampt met trillingen en defecte batterijen, doen er inmiddels geruchten de ronde over een mogelijke terugkeer naar Alpine. Alonso begrijpt dat de huidige vorm van het team voer is voor speculatie. "Er zijn altijd geruchten en wij [Aston Martin] zijn door de buitenwereld erg slecht behandeld, en dat is normaal. We presteren onder de maat, we zitten in een slechte fase en als de zomerstop eraan komt, zijn er altijd geruchten", besluit de Spanjaard.
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