Nadat de twee openingssessies van het raceweekend zijn verreden, staat de zaterdag in Hongarije op het programma. Vandaag wordt de laatste vrije training afgewerkt en vindt de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije plaats.

Op vrijdag werd duidelijk dat McLaren ook in Hongarije over het snelste pakket beschikt. Ook de Ferrari’s lijken enigszins in de buurt te zitten. De grootste verrassing was Aston Martin, dat in VT2 in de top vijf stond. De grootste tegenvaller was misschien wel Max Verstappen, die uiteindelijk niet verder kwam dan P14 en stelde dat het een hele slechte vrijdag was. Toch weet Red Bull vaak iets te vinden van vrijdag op zaterdag, en daarop hopen Verstappen en Yuki Tsunoda dan ook.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Vanmiddag om 12:30 uur krijgen de teams het laatste uur om de afstelling van de wagens te optimaliseren. Om 16:00 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.

Zaterdag 2 augustus

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

