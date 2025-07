Max Verstappen werd de afgelopen maanden in de media veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het is geen geheim dat er gesprekken werden gevoerd tussen beide partijen, maar volgens teambaas Toto Wolff heeft één van zijn eigen coureurs ook deels schuld aan de mediagekte.

Max Verstappen staat tot eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar de afgelopen maanden was de toekomst van de viervoudig wereldkampioen voer voor speculatie. De Limburger voerde gesprekken met het team van Mercedes over een eventuele overstap in 2026, maar inmiddels heeft Verstappen zijn keuze gemaakt. Red Bull-topman Helmut Marko bevestigde daags na de Grand Prix van België dat de 27-jarige coureur bij Red Bull Racing blijft. Een aantal dagen eerder, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff optekenen dat het doel is om volgend seizoen door te gaan met George Russell en Kimi Antonelli.

Artikel gaat verder onder video

Speculatie over toekomst Verstappen

Daarmee is de saga rondom de toekomst van Verstappen ten einde gekomen. In gesprek met Sky Sports krijgt Wolff de vraag waarom Russell nog geen nieuw contract heeft gekregen, omdat het lastig voor hem moet zijn om ieder weekend aan de pers uit te moeten leggen waarom hij het zitje verdient: "Ik denk dat het meer is dat jullie er veel over schrijven, omdat het een interessant onderwerp is", klinkt het. "Het is heel normaal om gesprekken te voeren en te onderhandelen. Iedere coureur wil meer geld en een betere auto. Dat is normaal. Dat is niet het cruciale punt."

Russell sprak in de media over Verstappen/Mercedes-gesprekken

Als Wolff gevraagd wordt of hij denkt dat Russell naar buiten bracht dat Mercedes gesprekken met Verstappen voerde om de druk op te voeren, antwoordt hij: "Ik denk dat hij deze hele storm in de media wel teweeg heeft gebracht. Ik probeer altijd transparant met mijn coureurs te zijn en ik zei tegen hem: 'Het is mijn taak om uit te zoeken wat Max de komende jaren gaat doen' en ik denk dat George juist in de media wilde laten zien van: 'Ik weet wat er speelt, er gebeurt niets achter mijn rug om.' Daar ben ik oké mee."

Gerelateerd