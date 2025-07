Het rampzalige weekend van Lewis Hamilton tijdens de F1 Grand Prix van België kreeg vervolg tijdens de kwalificatie. De coureur van Ferrari werd er al uitgeknikkerd in Q1. De stewards hadden zijn rondetijd afgepakt, maar daar is Hamilton het niet mee eens.

Hamilton werd slechts achttiende in de kwalificatie voor de Sprint. Hij stond plotseling achterstevoren in de laatste chicane en bleef daardoor steken op P18. Volgens hem lag het aan een upgrade en is het iets waar ploegmaat Charles Leclerc al in Canada last van had. Hamilton kon maar twee plekjes op de baan goedmaken, nadat Pierre Gasly voor hem al was uitgevallen, en dus werd hij vijftiende in de Sprint. Ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag kwam hij niet in de tweede sessie terecht. Hij was wel snel genoeg, totdat de stewards ontdekten dat hij op Raidillon over de witte lijnen was gegaan. Hamilton werd teruggezet op P16, waardoor Gabriel Bortoleto onverwachts door mocht naar Q2. Gelukkig maar voor de Kick Sauber-coureur, want uiteindelijk zou hij zelfs Q3 bereiken.

Hamilton is het niet eens met de stewards

"Het is zoals het is", begon een terneergeslagen Hamilton tegenover onder andere GPFans. Hij bood zijn excuses aan het team aan. "Het spijt me gewoon heel erg voor het team. We zijn ontzettend hard aan het werk geweest met al het testen en de filmdag die we hebben gedaan. Er zat heel veel voorbereiding in. Om er al in Q1 uit te liggen is onacceptabel." Op de vraag of hij het ermee eens is dat hij de track limits overschreed en de FIA-stewards daarom zijn tijd hadden afgepakt, antwoordde de Brit boos: "Nee, daar ben ik het niet mee eens."

Er wordt regen op de zondag verwacht, maar optimistisch dat het weer in zijn voordeel kan werken, lijkt Hamilton niet. "Er kan van alles gebeuren hier. Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee wat er morgen gaat gebeuren. Het gaat hoe dan ook moeilijk zijn vanaf waar ik begin. Het is een weekend om te vergeten."

Lewis Hamilton has his last lap time deleted for exceeding track limits at Turn 4 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/wgFsXqRvpV — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

