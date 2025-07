Hamilton en Leclerc proberen bij Ferrari positief te blijven: 'Ik heb dat gevoel niet'

Voor Ferrari is het een seizoen waarin er wederom hoge verwachtingen waren, maar deze verwachtingen niet waargemaakt konden worden. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton krijgen het met het Italiaanse team niet voor elkaar om in de buurt van McLaren en Max Verstappen te komen en de frustratie begint groot te worden.

Leclerc meldde zich na de sprintrace in België als eerste bij Sky Sports. De Monegask werd vierde tijdens de sprintrace en maximaliseerde, want het was duidelijk dat hij de auto's van McLaren en Verstappen niet bij kon houden. “Er valt wel wat te leren van een race als deze. Maar het voelt niet alsof we ver verwijderd zijn van het maximale potentieel van de auto. Ik heb niet het gevoel dat we met de afstelling of iets dergelijks uit de toon vallen. Ik denk niet dat er iets in de auto zit waardoor we kunnen hopen dat we kunnen strijden met Red Bull of McLaren, helaas.”

Hamilton stuk minder positief dan Leclerc

Hamilton eindigde op P15 en schoot eigenlijk amper iets op tijdens de race. “Het positieve is dat ik niet ben gespind en ik ben wel vooruitgekomen, maar het was een heel zware race. We konden niet vooruitkomen in de DRS-trein, wat jammer was, maar ik heb zeker veel geleerd over de upgrades die we hebben. Ik zat net te denken aan een deel van de upgrade die Charles sinds Montreal heeft gehad, en je zag dat de crash die hij daar had, een beetje leek op wat ik gisteren had.”

