Nadat Lewis Hamilton vrijdag tijdens de sprintkwalificatie niet uit SQ1 wist te komen, is het geluk tijdens de kwalificatie wederom niet aan zijn zijde in zijn Ferrari. De Engelsman kreeg een track limit aan zijn broek in Q1 en blijft daardoor opnieuw steken in de eerste sessie van de kwalificatie.

Ferrari is dit weekend naar België afgereisd met een flinke upgrade aan de achterkant van de wagen. De achterwielophanging is onder handen genomen en zou voor meer stabiliteit moeten zorgen. Vrijdag bleek al dat Hamilton nog niet het juiste gevoel met de wagen had, terwijl teamgenoot Charles Leclerc de vierde tijd liet noteren.

Artikel gaat verder onder video

'Lig ik eruit?'

De zevenvoudig wereldkampioen verloor zijn rondetijd door een track limit in bocht vier. De 1:41.664 was namelijk genoeg geweest om door te gaan naar Q2. "Is alles in orde?", vroeg Hamilton aan race-engineer Riccardo Adami. De Italiaan bracht het slechte nieuws, waarop Hamilton reageerde: "Lig ik eruit?" Uiteindelijk klom de Engelsman hoofdschuddend uit de SF-25 en zal hij zondagmiddag vanaf P16 de Grand Prix van België aanvangen.

Gerelateerd