Lando Norris hoeft maar in de spiegel te kijken en hij wordt aan een tweetal "prachtige" momenten uit zijn leven herinnerd. De neus van de McLaren-coureur heeft inmiddels immers behoorlijk wat te verduren gehad.

Lando Norris schreef eerder deze maand geschiedenis door als eerste over de streep te komen tijdens zijn thuisrace: de Grand Prix van Groot-Brittannië. De nummer twee in het wereldkampioenschap wilde na afloop zijn vreugde delen met het aanwezige publiek, maar toen de Brit over een hek wilde klimmen om zo de pitstraat in te komen, ging het mis. Op beelden was te zien hoe een doek dat over het hek gespannen hing losliet, waardoor een fotograaf naar achteren viel en Norris per ongeluk in zijn gezicht raakte. De 25-jarige coureur liep een snee op zijn neus op en kon zodoende het feestje niet verder vieren met de fans.

De neus van Lando Norris

Het was niet de eerste keer dat de neus van Norris het zwaar te verduren kreeg. Afgelopen jaar vierde de Brit Koningsdag in Nederland met onder andere zijn goede vriend Martin Garrix, toen hij - eveneens per ongeluk - met een glazen fles op zijn neus werd geraakt. Ook hier gingen beelden van rond op social media. Norris zelf kan er inmiddels hard om lachen, en ziet zijn neus als een mooi aandenken aan twee prachtige herinneringen.

🚨| BREAKING NEWS: lando norris is said to have sustained a minor injury to his nose due to a particular intense fight with a dolphin.



he won don't worry. pic.twitter.com/XTNmTVQpb3 — vi ✩ (@oscatpawastri) April 28, 2025

Prachtige herinneringen

"Het geneest goed om eerlijk te zijn", klinkt het op een vraag van GPFans. Wijzend naar het littekenen van het incident op Koningsdag vervolgt hij: "Ik heb deze wat professioneler laten repareren dan deze. Het zijn beiden prachtige herinneringen van mij. Dus als ik ooit in de spiegel wil kijken en aan iets fantastisch wil denken, kijk ik gewoon naar mijn neus. Het is iets goed. Maar het was wel jammer. Ik wilde in de pitstraat gaan staan, dus ik heb wel een beetje een mooi moment gemist. Mijn neus heeft gewoon pech, denk ik.

