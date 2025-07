Volgens George Russell spreken alle feiten in zijn voordeel en kan Mercedes niet anders dan hem een contractverlenging aanbieden. De geruchten over de eventuele komst van Max Verstappen heeft teambaas Toto Wolff bij ORF al eerder de kop ingedrukt, en Russell stelt dat zijn baan ‘veilig’ is.

Russell leeft nog altijd in onzekerheid over zijn toekomst, hoewel teambaas Wolff tussen neus en lippen door heeft laten doorschemeren dat hij wil vasthouden aan het huidige duo. Toch zijn de krabbels nog niet gezet en moet Russell nog altijd wachten op de bevestiging. Daarnaast speelt ook de eventuele komst van Verstappen mogelijk een rol. Russell legt in België uit dat hij niet meer kan doen dan hij nu al doet.

Focus op prestaties

Russell legt tegenover onder andere GPFans uit dat hij niet bezig is met zijn contractverlenging: “De waarheid is dat ik er nu, op deze donderdag, aan denk omdat jullie het mij vragen. De afgelopen paar maanden heb ik kunnen nadenken over dit scenario. Je kunt ervoor kiezen om erover te stressen en je toekomst zo snel mogelijk veilig te stellen. Je kunt er ook voor kiezen om je te focussen op de prestaties, waardoor je toekomst ook wordt veiliggesteld.” Daarbij benadrukt hij dat hij simpelweg alles afwacht: “Ik heb geen haast om mijn toekomst veilig te stellen.”

'Zitje is veilig'

Daarnaast stelt hij dat hij simpelweg een contractverlenging verdient op basis van zijn prestaties. Van de 210 punten die Mercedes heeft weten te scoren in 2025, zijn er 147 afkomstig van de Engelsman. “Er is geen spanning. Elk team heeft twee auto’s en ik heb nog nooit zo goed gepresteerd. Ik heb de meeste punten voor het team gepakt. Dus als je naar de feiten kijkt, dan zou je moeten zeggen dat mijn baan veilig is. Daarom maak ik me totaal geen zorgen.”

