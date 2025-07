Volgens dr. Helmut Marko is er een duidelijke reden waarom voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner plaats moest maken. De adviseur van het Oostenrijkse team trekt de vergelijking met het voetbal en stelt dat "als iets niet werkt, de trainer moet vertrekken".

Hoewel Red Bull in 2023 haar meest dominante jaar kende, gaf Max Verstappen al aan dat de RB19 hier en daar niet helemaal perfect was. In 2024 deed de concurrentie en dan met name McLaren, er een schepje bovenop en Red Bull moest halverwege het seizoen het stokje overgeven aan de formatie uit Woking. Die ging uiteindelijk ook met de wereldtitel voor teams aan de haal, terwijl Verstappen zijn vierde kampioenschap wist veilig te stellen. Anno 2025 is McLaren nog steeds de snelste, en Red Bull is er niet in geslaagd de achterstand te verkleinen.

'Het werkte niet meer'

Na de race in Silverstone kwam plots het bericht van het vertrek van Horner. De langstzittende teambaas in de Formule 1 hield een emotionele speech en Laurent Mekies kreeg promotie vanuit de Racing Bulls. Marko stelt in Kleine Zeitung dat de positie van Horner niet langer houdbaar was: "Het ontwikkelt zich in de Formule 1 net als in het voetbal. Als het niet werkt, moet de trainer vertrekken."

Optimisme over Mekies

Mekies staat nu aan het roer van Red Bull Racing en Marko spreekt zijn vertrouwen uit: "De overgang is zeer goed verlopen. Laurent is een mensenkenner, hij stapt op mensen af, en dat heeft hopelijk een positief effect." De Fransman is dan ook direct aan de slag gegaan met de simulatoren van Red Bull Racing. "Mekies heeft al enkele details aangepast in de simulatorvoorbereiding. Over het algemeen richt hij zich meer op het racegebeuren en is hij minder betrokken bij andere afdelingen. Het is cruciaal dat zijn taken als teambaas ten opzichte van Horner zijn verminderd."

