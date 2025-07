Reden ontslag Horner blootgelegd, Mercedes-CEO onthult voorwaarde Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoe dichter we bij de zomerstop komen, hoe harder de geruchtenmolen rondom Max Verstappen en Mercedes gaat draaien. CEO Ola Källenius probeert de coureur van Red Bull Racing naar zich toe te trekken en denkt dat zilver Verstappen goed zou staan. Zak Brown bekijkt het vanaf een afstandje en laat weten dat hij tevreden is met zijn McLaren-rijders. Ondertussen is Red Bull van meerdere kanten aangevallen. De FIA wil maatregelen nemen, zodat protesten serieuzer worden, Lando Norris is de beschuldigingen over technische trucjes beu, en een familievriend van Christian Horner heeft een boekje opengedaan over het ontslag. Verder doet nóg een Afrikaans land een gooi naar een plaats op de F1-kalender.

Artikel gaat verder onder video

Familievriend deelt reden voor ontslag Horner: "Het was een gerichte aanval van Red Bull"

Christian Horner werd vlak na de afgelopen Britse Grand Prix van de Formule 1 ontslagen als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Volgens een vriend van de familie Horner zou de oud-baas van Max Verstappen zich gekwetst en verraden voelen. Personeelsleden van de Oostenrijkse formatie zijn het naar verluidt ook niet eens met het ontslag en overwegen nu zelf te vertrekken. "Christian vertelde mij hoe gekwetst en verraden hij zich voelde na alles wat hij, Geri en hun familie de afgelopen 18 maanden hebben meegemaakt", begon een familievriend tegenover SunSport. "Hij werd twee keer vrijgesproken voor het sms-schandaal, maar is nu met gardening leave en heeft nog steeds geen uitleg gekregen waarom hij de baan, waar hij zo van hield, kwijt is geraakt." Lees hier het hele artikel over hoe Christian Horner bij Red Bull Racing werd ontslagen.

Norris klaar met beschuldigingen 'foefjes' vanuit Red Bull: 'Als ze met deze onzin komen...'

Lando Norris vecht dit seizoen met teamgenoot Oscar Piastri om het kampioenschap bij de coureurs, maar de dominante auto van McLaren heeft ervoor gezorgd dat er flink wat theorieën over foefjes voorbij zijn gekomen. Norris heeft nu in de podcast Beyond The Grid gereageerd op die geruchten omtrent mogelijke trucjes van McLaren. "Er wordt meer op ons gelet. Er zijn meer controles, er zijn meer regels en er zijn meer hulpmiddelen om ons te vertragen en om dingen moeilijker te maken. Maar dat is, denk ik, gewoon het leven aan de top. Als je aan de top komt, dan heb je meer mensen die je naar beneden proberen te halen. Vooral als het team tegen team is." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die de beschuldigingen vanuit Red Bull beu is.

Brown over rol bij transfergeruchten Verstappen en Mercedes: 'Ik ben een geïnteresseerde'

Zak Brown, CEO van McLaren, heeft de rol van zijn team onthuld in het transfergeweld dat de afgelopen weken gaande is tussen Max Verstappen, Red Bull Racing en Mercedes. Tegenover TSN gaat Brown in op de geruchten omtrent een mogelijke transfer van de viervoudig wereldkampioen naar Mercedes. Volgens de Amerikaan zal hij met McLaren geen rol gaan spelen, maar wel aandachtig toeschouwer zijn. "Ik ben ontzettend blij met Oscar (Piastri) en Lando (Norris). Dus, afgezien van het feit dat ik een geïnteresseerde toeschouwer ben, ben ik erg tevreden met mijn coureurs. Ik besteed er verder niet echt tijd aan, behalve wat er op mijn telefoon verschijnt." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die ingaat op de toekomst van Max Verstappen.

Mercedes-topman Källenius: "Denk dat zilver Max goed zou staan"

Mercedes-topman Ola Källenius heeft bij Sky Sports F1 toegegeven dat de pijlen op Max Verstappen zijn gericht. Onlangs werd al bekend dat het spreekwoordelijke groene licht aan Toto Wolff is gegeven om achter de Nederlander aan te gaan, en de Zweeds-Duitse zakenman geeft zelf ook aan dat Verstappen er goed uit zou zien in het zilver. "De beste coureur wil de beste auto hebben. En dat is onze taak: het beste pakket samenstellen." In zijn ogen is die beste coureur Verstappen. Mocht Mercedes met het beste materiaal komen, dan lijkt een transfer in de lucht te hangen. Aan Källenius zal het in elk geval niet liggen, want hij ziet Verstappen wel overstappen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de Mercedes-CEO.

'Vierde Afrikaanse land onthult plannen voor F1-race en gaat formeel bod uitbrengen'

Een vierde land in Afrika probeert een plekje op de F1-kalender te bemachtigen: Nigeria. Opus Race Promotions, opgericht door profvoetballers Marvin Sordell en Daniel Uchechi, is zich aan het voorbereiden om namens de Nigeriaanse overheid een formeel bod uit te brengen. Volgens The Times wil Opus naast een stratencircuit voor de Formule 1 ook een kartcircuit aan laten leggen, en hotels, een technologie campus, een motorsportmuseum en andere infrastructuur laten bouwen. Lees hier het hele artikel over de plannen van de Nigeriaanse overheid.

© David Rotimi

F1 en FIA delen plannen voor hogere borgsom voor protesten na trucjes van Red Bull

De Formula 1 Commission kwam vandaag bij elkaar in Londen. Het zijn vergaderingen waarbij de teambazen aanwezig zijn, F1-president en -CEO Stefano Domenicali, en een afgevaardigde van de FIA. Ditmaal was het de beurt aan Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling. Het belangrijkste punt is dat er een tarief kan komen op protesten of onderzoeken. De FIA lijkt er namelijk een beetje klaar mee te zijn dat protesten meer als politiek spelletje worden gebruikt, dan een daadwerkelijke zorg voor eerlijkheid in de Formule 1. Red Bull Racing tekende al twee keer dit seizoen protest aan tegen George Russell. Lees hier het hele artikel over de besproken maatregelen bij de Formula 1 Commission.

Gerelateerd