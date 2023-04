Pérez kon al lang kampioen zijn volgens vader, 'Dreigement' Verstappen valt verkeerd | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Antonio Pérez gelooft in de kwaliteit en kunde van zijn zoon en had met het juiste materiaal al enkele titels gezien voor Sergio. Aston Martin-teambaas Mike Krack kijkt naar de verscherping rondom het klimmen op het hekwerk en Damon Hill is verbaasd over de opmerkingen van Max Verstappen die stelde dat hij misschien zou stoppen als de kalender nog voller wordt. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Kamphues ziet tijdperk Hamilton eindigen: "Hij won na Abu Dhabi geen race meer"

Rob Kampheus vraagt zich af of het Hamilton-tijdperk inmiddels niet afgelopen is. De Brit wist voor het laatst te winnen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 en staat sindsdien droog. Volgens de presentator van het Race Café heeft de titelontknoping de Brit geknakt en zijn we inmiddels gearriveerd in het tijdperk Max Verstappen.

Pérez kon volgens vader al lang wereldkampioen zijn: "Hij had nooit een winnende auto"

Volgens Antonio Pérez, de vader van de Red Bull-coureur, was Sergio met het juiste materiaal al lang een keertje kampioen geworden. De Mexicaan heeft in diverse teams rondgereden die zich in het middenveld bevonden en daardoor niet de kansen gehad zoals Max Verstappen of Lewis Hamilton die kregen. Het ligt volgens Pérez senior echter niet aan de kwaliteit, hij miste simpelweg een winnende auto.

Dreigement Verstappen valt verkeerd bij Hill: "Hij zou nu met pensioen moeten gaan!"

Max Verstappen heeft zich uitgelaten over de alsmaar drukker wordende activiteiten in de Formule 1 en stelde dat als dit meer zou worden, dat hij dan echt zou nadenken over een vertrek. Damon Hill heeft de opmerkingen gehoord en vermoedt dat de Nederlander misschien het plezier kwijtraakt.

Herbert legt uit waarom Verstappen Hamilton en Schumacher kan evenaren

Johnny Herbert ziet het wel gebeuren dat Max Verstappen op den duur zeven wereldtitels gaat pakken. De Brit heeft de opkomst van Michael Schumacher en Lewis Hamilton van dichtbij meegemaakt en trekt de vergelijking met de kampioen uit Nederland.

Krack over verscherpte FIA-maatregel: "Fernando gaat die boete niet betalen"

Mocht het team van Aston Martin in de komende races per ongeluk toch op het hekwerk klimmen om een overwinning te vieren, dan gaat Fernando Alonso die boete niet betalen, zo glimlacht teambaas Mike Krack. Het klimmen op de hekken is nooit legaal geweest, maar voorafgaand aan de wedstrijd in Melbourne wees wedstrijdleider Niel Wiitich de deelnemers op de regel.