Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 12:15

Lewis Hamilton heeft nog altijd het vurige verlangen om zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam te schrijven, maar momenteel lijkt het er niet in te gaan zitten voor de Brit. Rob Kamphues durft zelfs te stellen dat een einde van een tijdperk in de koningsklasse bereikt is en helpt de zevenvoudig wereldkampioen uit de droom.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zij achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Artikel gaat verder onder video

Tijdperk Hamilton voorbij?

De vraag is of Hamilton nog kans gaat maken op een achtste titel of dat zijn tijd aan de top serieus ten einde is gekomen. Kamphues zoekt in zijn column voor FORMULE 1 Magazine naar 'het grote kantelmoment'. "Dat brengt mij bij de vraag: kunnen we nu al vaststellen dat het tijdperk van Lewis Hamilton in de Formule 1 voorbij is, of is het daarvoor nog te vroeg? Zijn we definitief de era van Max Verstappen en zijn tijdgenoten binnengestapt? Was dat Abu Dhabi, 2021, waar Max hem in de laatste ronde piepelde? Zou daar iets in de grote kampioen zijn geknakt? Lewis heeft sinds die dag in elk geval geen race meer gewonnen, geen pole meer behaald, hij is zelfs nooit meer vanaf de eerste startrij vertrokken", schrijft de presentator.

Vowles en Cullen

Kamphues vervolgt: "In 2022 eindigde hij bovendien achter zijn jongere teamgenoot in het kampioenschap en die jongere teamgenoot won ook nog eens de enige race die Mercedes wel op haar naam schreef. Om over dit seizoen nog maar te zwijgen. Het lijkt er bovendien op dat het tijdperk van Mercedes voorbij is. Het idee dat het imperium instort wordt ook nog bevestigd door het overstappen van beoogd teambaas James Vowles naar Williams en het vertrek van Lewis’ geliefde fysio Angela Cullen. Zo op een rijtje is het zo klaar als een klontje, toch?", besluit hij ten slotte.