Krack over verscherpte FIA-maatregel: "Fernando gaat die boete niet betalen"

Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 08:02

Mocht het team van Aston Martin in de komende races per ongeluk toch op het hekwerk klimmen om een overwinning te vieren, dan gaat Fernando Alonso die boete niet betalen, zo glimlacht teambaas Mike Krack. Het klimmen op de hekken is nooit legaal geweest, maar voorafgaand aan de wedstrijd in Melbourne wees wedstrijdleider Niel Wiitich de deelnemers op de regel.

FIA-racedirecteur Wittich gebruikte zijn eventnote's voorafgaand aan het evenement in Australië om de teams eraan te herinneren dat het personeel op geen enkel moment over het hekwerk mag klimmen dat het circuit van de pitstraat scheidt. Dit geldt ook als de geblokte vlag wordt getoond, wat betekent dat teams niet langer wild mogen vieren vanaf het hekwerk. Wittich onthulde niet welke straf een team kan verwachten als het deze instructie overtreedt, maar het zal waarschijnlijk eerder een boete zijn dan een sportieve sanctie.

'Fernando betaalt niet'

Op de vraag wie zou betalen als Alonso een race zou winnen, zei Krack: "Fernando zal de boete zeker niet betalen als het team op de hekken springt." Inhoudelijk over de regel vertelt Krack: "Ik denk dat het iets is dat we moeten respecteren als het een pure veiligheidsrichtlijn is, en als dat de regel is, dan zullen we die naleven en als iemand dat niet doet, dan zullen we de boete betalen."

Geluk in de chaos

Alonso is in elk van de eerste drie races van het jaar als derde geëindigd. In Australië werd hij over de streep gevolgd door teamgenoot Lance Stroll, die sterk profiteerde van het chaotische incident bij de start van de voorlaatste herstart. Na de race zei Krack: "Ik weet dat sommige coureurs en teams het onderspit delven in de chaos, maar we hadden een beetje geluk dat beide auto's grotendeels onbeschadigd bleven, waardoor we de race achter de safety car konden uitrijden. We vieren en genieten van dit resultaat, maar morgen gaat onze aandacht uit naar de volgende race in Bakoe."