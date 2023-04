Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 10:37

Sergio Pérez hoopt in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel, al begint de tijd voor de Mexicaan wel langzaam maar zeker te dringen als hij nog ooit wereldkampioen wil worden. Volgens Antonio Pérez, de vader van de Mexicaan, had zijn zoon al lang en breed wereldkampioen kunnen zijn met het juiste materiaal.

Pérez beschikt momenteel samen met Verstappen duidelijk over de snelste auto op de grid en hoewel Verstappen over het algemeen de betere coureur van het tweetal is, weigert de Mexicaan om zomaar de handdoek in de ring te gooien en als tweede viool te spelen binnen het team van Red Bull, zoals hij ook al meermaals aangaf in de media. Voorlopig heeft de man uit Guadalajara 54 punten bij elkaar weten te sprokkelen in de eerste drie Grands Prix van het seizoen, waardoor hij een achterstand van vijftien punten op zijn Nederlandse teammaat heeft. Ook in 2023 hoopt hij opnieuw mee te kunnen doen om de wereldtitel in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Mexicaanse wereldkampioen

Hoewel Pérez inmiddels de 33 jaar aantikt en nog maar een contract tot en met het einde van 2024 heeft, liet zijn vader enkele weken geleden al weten dat zijn zoon nog ooit wereldkampioen gaat worden. "We zullen op een dag een Formule 1-wereldkampioen uit Mexico hebben. Hij zegt al vanaf kleins af aan dat hij niet terug zal keren naar Mexico voordat hij wereldkampioen is geworden. Vanaf nu begint zijn carrière pas écht. We moeten de jaren vergeten die geweest zijn, omdat hij nooit de kans heeft gehad om mee te vechten. We gaan het beste van hem nog zien, hij heeft nog veel te geven", liet hij destijds weten.

Stellige uitspraken Papa Pérez

Dit keer hamert Papa Pérez op het feit dat Checo eigenlijk de titel al veel eerder had kunnen pakken, maar simpelweg niet het juiste materiaal tot zijn beschikking had. "Als Checo eerder de kans had om bij een topteam te rijden [zoals Max of Lewis], dan was hij al lang wereldkampioen geweest", stelt Pérez Sr. bij het Mexicaan Racing Team. "De prestaties die Sergio laat zien, heeft hij al sinds zijn entree in de Formule 1 gehad. Helaas had hij nooit een topteam om voor de overwinning mee te doen zoals hij op dit moment wél heeft", besluit de vader van de Mexicaan.