Sam Hall & Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 07:07

Max Verstappen wordt door Johnny Herbert gesteund om het gezamenlijke record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton te evenaren in een nieuw tijdperk van dominantie.

De Nederlander stond de afgelopen twee jaar telkens bovenaan in het klassement. In 2021 wist hij Hamilton af te troeven, waarna hij vorig jaar de titel wist te winnen met maar liefst vijftien zeges. Met twee overwinningen in de eerste drie races van het huidige seizoen maakt Verstappen kans om een derde titel aan zijn CV toe te voegen en Herbert voorspelt bij Formule1.nl dat er nog wel meer titels aankomen.

Karakter

"Het heeft niet alleen met talent te maken, maar ook met karakter," vertelde Herbert. "Net als Michael heeft Max alle vaardigheden die een topcoureur nodig heeft. Zulke jongens zijn agressief, weten wat ze willen en nodig hebben. Ze zijn de baas. En daar is niets mis mee. Om eerlijk te zijn, na Michael's vijf titels bij Ferrari, dacht ik nooit meer zoiets mee te maken. Maar toen was daar opeens Lewis, en nu hebben we Max. De teller staat al op twee en het ziet er goed uit voor de toekomst", zo verwacht Herbert nog meer prijzen. "De kansen voor Max om Lewis en Michael te evenaren zijn erg goed."

Tijdperk van Max'

De Formule 1 kent een aantal dominante tijdperken sinds de millenniumwisseling: Schumacher scoorde vijf opeenvolgende titels tussen 2000-2004, Vettel vier op een rij tussen 2010-2013 en Hamilton zes in zeven jaar tussen 2014-2020. Voormalig kampioen Damon Hill voegde daaraan toe: "Max is gemaakt om te winnen. Hij is zo goed, echt briljant. Hem zien rijden maakt me gelukkig. Maar je wilt hem zien vechten met anderen om titels meer waarde te geven." Op de vraag of een nieuw tijdperk van dominantie lijkt te zijn begonnen, zei hij: "Lijkt? Max is die reis al begonnen. Daarvoor hadden we het tijdperk van Lewis, daarvoor van Vettel. Dit jaar, volgend jaar en misschien de jaren daarna is het tijdperk Max."