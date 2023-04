Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 15:40 - Laatste update: 15:50

Max Verstappen baarde recentelijk opzien met felle kritiek in de richting van de FIA. De Nederlander gaf aan dat hij met alle veranderingen en de steeds drukker wordende kalender in het achterhoofd hij zich steeds meer afvraagt of hij nog wel actief wil blijven in de Formule 1. Damon Hill is zeer verbaasd door de dreigementen om te stoppen en betwijfelt of Verstappen wel plezier heeft in de sport.

Dat Verstappen geen grote fan is van alle veranderingen die de Formule 1 doorvoert wat betreft de kalender, daar zijn de meeste mensen wel van op de hoogte. Ook dat de Nederlander graag na zijn Formule 1-loopbaan nog dingen in andere raceklassen wil doen is geen groot geheim. Het contract van Verstappen bij Red Bull Racing loopt in ieder geval nog tot en met 2028 door, maar de grote vraag is of hij dat na dat moment welletjes geweest vindt of dat hij nog langer doorgaat in de koningsklasse.

Dreigement Verstappen

Ook de plannen voor een nieuwe opzet in de raceweekenden en uitbreiding van de kalender kunnen op weinig enthousiasme van de Nederlander rekenen "Ik ben ook van zo'n andere opzet (van het raceweekend, red.) geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen", zo zei hij enkele weken geleden onder meer in De Telegraaf.

Plezier in de Formule 1?

De dreigementen van Verstappen hebben voor de nodige verbaasde reacties in de paddock gezorgd. Hill vraagt zich na de uitspraken van de Nederlander af of hij nog wel plezier in de sport heeft. "Max zijn dreigement over zijn pensioen is zeer ongebruikelijk. Het is heel raar om te horen, nietwaar? Ik bedoel, wat gaat hij met zichzelf doen?", vraagt Hill zich af in de F1 Nations-podcast. "Hij zou nu met pensioen moeten gaan, echt waar. Het gaat over plezier, dat is een heel belangrijk punt. Heeft hij nog wel plezier? Ik heb soms namelijk het idee dat hij er helemaal geen plezier in heeft. Je zou moeten houden van wat je doet, anders is het een heel karwei", besluit hij.