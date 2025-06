Max Verstappen werd zaterdag tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk slechts zevende, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda van Red Bull Racing op P18 zou eindigen. Jos Verstappen is niet blij met Red Bull en belde na afloop met zijn zoon.

In gesprek met Racexpress gaat Verstappen in op wat hij van de kwalificatie heeft gezien terwijl hij zelf actief is tijdens de Ypres Rally. "Ik heb een beetje Q2 gezien en de laatste ronde [in Q3] gezien met de gele vlag aan het einde, maar het zag er gewoon niet snel genoeg uit. Ik hoorde al aan de telefoon [met Verstappen], toen zei hij: "Het gaat gewoon niet goed genoeg.""

Jos Verstappen ziet hoop verdwijnen

Jos Verstappen denkt niet dat Max Verstappen zondag heel veel kan gaan uitvoeren tegen McLaren en wellicht zelfs Ferrari. "Als het goed gaat [op zaterdag], dan staat hij er vooraan bij en is de hoop hoog. Als je zevende start en meer dan een halve seconde tekort komt, dan denk ik dat de hoop ver weg is." Verstappen won in het verleden vaak in Oostenrijk, maar zal zondag gezien het weer en zijn startpositie wel een wonder nodig hebben.

Jos Verstappen over upgrades Red Bull

Net zoals vorig jaar moet Jos Verstappen concluderen dat andere teams grotere stappen zetten dan Red Bull gedurende het seizoen via upgrades. "Andere teams maken ook gewoon stappen. Ik denk dat Ferrari ook goede upgrades gebracht heeft. We weten dat McLaren er goed bij staat. Mercedes staat er een beetje tussen." Over de upgrades van Red Bull heeft Jos Verstappen niet veel goeds te vertellen. "De upgrade die Red Bull heeft gebracht, maakt niet zo heel veel uit. Je ziet het ook aan Tsunoda, die kwalificeert zich niet eens voor Q2. De snelheid is ver te zoeken daar."

