Yuki Tsunoda heeft het na een aardig begin inmiddels enorm lastig als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Ook de zaterdag van de F1 Grand Prix van Oostenrijk verliep weer moeizaam, zo zag ook adviseur Helmut Marko.

Tsunoda heeft zich al een paar keer namens Red Bull in Q3 weten te rijden en vervolgens ook punten kunnen scoren door negende of tiende te eindigen, maar de laatste raceweekenden gaat het heel moeizaam bij Tsunoda. Dit weekend in Oostenrijk kreeg Tsunoda het wederom niet voor elkaar om door Q1 te komen, waardoor hij vanaf P18 moet gaan beginnen zondagmiddag. Tsunoda zelf stelde al dat hij klaar is met zijn matige kwalificaties.

Marko over Tsunoda

Marko stelde na afloop van de kwalificatie tegenover ORF dat het wederom een moeizame zaterdag was voor Tsunoda. "Op zijn eerste set zat hij er nog enigszins goed bij. Dat had zelfs genoeg kunnen zijn voor Q3. Maar bij veranderende omstandigheden heeft Yuki veel meer moeite om zich aan te passen. Max kan daar overheen rijden. Het grootste probleem is echter dat onze auto een te smal werkvenster heeft en bovendien extreem gevoelig is op de limiet. Dat kon je ook duidelijk zien. Als een McLaren uitbreekt, corrigeert die auto zichzelf vrij gemakkelijk. Bij ons is het altijd een evenwichtsoefening tussen eraf gaan en het net kunnen houden."

