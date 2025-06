McLaren heeft in 2025 een auto die tot op heden in staat is om Max Verstappen bij Red Bull Racing te verslaan met zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Er is vanuit McLaren echter wel goed nieuws voor de viervoudig wereldkampioen voor de rest van dit seizoen.

Na Silverstone verwachten veel teams geen upgrades meer te brengen, maar bij McLaren lijkt het nu al klaar te zijn. In gesprek met The Race stelt technical director of engineering Neil Houldey dat McLaren niet veel upgrades voor 2025 meer in petto heeft na de aanpassingen aan de voorwielophanging in Oostenrijk. "Nu komt het echt aan op de set-up van de auto en dus hebben we nu onderdelen of opties aan de auto toegevoegd en er zijn set-up opties die mensen zullen nemen afhankelijk van het circuit, afhankelijk van de coureur."

McLaren over auto 2025

Houdley vervolgt: "We zijn echt uit het punt waar grote upgrades het verschil gaan maken en we brengen eigenlijk opties. Verschillende circuits zullen verschillende hoeveelheden prestaties bieden en die zullen we nu bij elk evenement verhandelen in plaats van grotere upgrades.” McLaren was ook op vrijdag snel en maakte zeker tijdens VT2 indruk door op P1 en P2 te eindigen. Zaterdag en zondag is de voorspelling dat het nog wat warmer gaat worden, wat in het voordeel van McLaren zou zijn.

