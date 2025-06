Max Verstappen moet het dit weekend in Oostenrijk zonder race-engineer Gianpiero Lambiase zien te rooien. De rechterhand van de Red Bull Racing-coureur ontbreekt vanwege privéomstandigheden, zo meldt De Telegraaf.

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase zijn één van de bekendste duo's in de Formule 1-paddock. De twee werken al samen sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing in 2016 en hebben sindsdien een ijzersterke band opgebouwd. Over de boordradio klinken de twee van tijd tot tijd als een kibbelend getrouwd stel, maar Verstappen heeft meer dan eens uitgelegd dat de twee van elkaar precies weten hoe ze in elkaar steken, en hoe ze met elkaar moeten communiceren. Lambiase is dan ook één van de belangrijkste personen binnen het team voor de viervoudig wereldkampioen.

Lambiase ontbreekt in Oostenrijk

In Oostenrijk moet Verstappen het dit weekend echter voor het eerst sinds 2016 zonder zijn rechterhand zien te rooien. Lambiase ontbreekt op het circuit vanwege privéomstandigheden, zo meldt De Telegraaf. Naar verwachting is hij volgende week in Silverstone weer aanwezig. Lambiase wordt vervangen door Simon Rennie, een ervaren pion binnen Red Bull Racing die jarenlang met Daniel Ricciardo samenwerkte. Vandaag de dag staat Rennie doorgaans aan het hoofd van het simulatorprogramma van Red Bull Racing.

