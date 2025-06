Lando Norris vermoedt dat de concurrentie iets heeft gevonden en dat het gat richting McLaren is verkleind. De Engelsman blikt vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk en wijst op de moeilijkheden met de MCL39.

Norris was de hoofdrolspeler in de race in Canada, waar zijn wedstrijd eindigde na een botsing met teamgenoot Oscar Piastri. De McLaren-coureur legt bij The Race uit dat er na afloop stevige gesprekken zijn gevoerd: "Er is veel gepraat, en het waren goede gesprekken, maar... er was vooral sprake van wederzijds begrip: ik heb mijn kant van het verhaal duidelijk gemaakt en dat ook toegelicht aan het team. Vanaf het eerste moment heb ik aangegeven dat ik het verkeerd had ingeschat en dat ik de schuld op me nam. Natuurlijk zijn dat geen gezellige gesprekken, maar het zijn wel gesprekken die nodig zijn, logisch zijn en vanzelfsprekend binnen ons team, want het draait niet alleen om mij."

Norris ziet rivalen dichterbij komen

Wat betreft het sportieve plaatje kon McLaren in Montreal geen aanspraak maken op de zege, hoewel beide coureurs in de slotfase wel steeds dichterbij kwamen aan George Russell, die uiteindelijk de race won. In Canada reed Norris met de nieuwe voorwielophanging, terwijl Piastri nog met de oude variant reed. De renstal uit Woking blijft dan ook doorontwikkelen, maar in gesprek met Adam Cooper geeft Norris toe dat hij zich toch enigszins zorgen maakt over de concurrentie: "Ik denk dat sommige van onze belangrijkste rivalen zijn ingelopen. Maar ik denk dat wij nog steeds een voorsprong hebben, en we hebben nog altijd een hele sterke raceauto, al is het in de kwalificatie duidelijk wat lastiger, dat is al vaak genoeg gebleken."

