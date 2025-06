Andrea Kimi Antonelli pakte de afgelopen tussenperiode zonder race anders aan dan zijn collega's, die genoten van familie, strand en andere zaken. De Italiaan werd op school verwacht om zijn eindexamens af te leggen en dat is behoorlijk succesvol verlopen.

Recent liet Antonelli al zien veel waarde te hechten aan zijn school en zijn klasgenoten. Op donderdag in Imola, tijdens zijn thuisrace op een steenworp afstand van zijn geboorteplek, had de jongeling een ludieke actie en nodigde hij zijn gehele klas uit om een kijkje op zijn werk te komen nemen in de paddock: "Ja, ik heb dat georganiseerd, met dank aan wat mensen bij Mercedes. Het is ons gelukt om dit te organiseren voor de school. Ik denk dat dit een goede manier is om deze wereld met hun eigen ogen te zien", zo zei Antonelli destijds tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans.

Antonelli geslaagd

De Mercedes-rookie toont zijn inzet voor de studie zelfs tijdens zijn reizen voor de Grands Prix, waar hij regelmatig contact had met zijn lerares. Antonelli zorgde er zelfs voor dat hij, direct van het vliegveld, de lessen bijwoonde en toetsen maakte. "Hij verdient het om zijn eindexamens te doen en met vlag en wimpel te slagen", zo zei zijn lerares recent in de media. Dat is nu daadwerkelijk gebeurd: op Instagram post de kersverse podiumbezoeker dat hij geslaagd is voor zijn eindexamens.

