De 19-jarige Alex Dunne zal tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk 2025 in actie komen voor McLaren. De jonge Ier uit het McLaren Driver Development Programme vervangt Lando Norris in de openingssessie op de Red Bull Ring.

Dunne begon zijn racecarrière op achtjarige leeftijd in het karten en won in 2019 de WSK Champions Cup in de OK Junior-categorie. In 2021 maakte hij zijn debuut in het formuleracen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, waar hij meteen indruk maakte met een poleposition en podiumfinish tijdens zijn eerste weekend. Een jaar later behaalde hij zestien overwinningen verdeeld over de Britse, Italiaanse en VAE F4-kampioenschappen. Dit leverde hem de titel in de Britse Formule 4 en een vice-kampioenschap in de GB3 op. Sinds mei 2024 maakt Dunne officieel deel uit van het McLaren-opleidingsprogramma.

Formule 1-debuut Alex Dunne

In 2025 rijdt hij in de Formule 2 voor Rodin Motorsport en is hij daarnaast ook test- en reservecoureur voor het Formule E-team van McLaren. De rookie-sessie maakt deel uit van de verplichte ‘young driver’-verplichtingen die in het reglement van het Formule 1-seizoen 2025 zijn opgenomen. Eerder kondigde McLaren al aan dat Pato O’Ward tijdens het raceweekend in Mexico City in actie komt.

Alex Dunne

Een mooie kans

Teambaas Andrea Stella ziet de sessie in Oostenrijk als een belangrijk moment voor Dunne: “Het is mooi dat we Alex de kans kunnen geven in VT1. Het is een waardevol moment voor zijn ontwikkeling, en hij zal ook belangrijk zijn voor het afstellen van de auto dit weekend. De rookie-sessies zijn een goede gelegenheid om jong talent te beoordelen en ze ervaring op te laten doen in de huidige generatie auto's.”

Dunne zelf kijkt uit naar de sessie: “Het is een geweldige kans om tijdens VT1 te mogen rijden in Oostenrijk. Ik heb me goed voorbereid met tests in de MCL60 en veel werk in de simulator. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan het team en waardeer het vertrouwen dat McLaren in mij stelt.”

