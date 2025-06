In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Canada en vooral de nasleep daarvan kenden nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Terwijl de Nederlandse fans gewoon sliepen, was het een drukte van jewelste in het kamertje van de wedstrijdleiding. Zo was er het protest van Red Bull ten opzichte van George Russell, kreeg Lando Norris nog een - weliswaar symbolische - straf op zijn naam én kregen maar liefst acht andere coureurs nog een reprimande.

FIA doet uitspraak over twee Red Bull-protesten: Russell blijft winnaar van GP Canada

De vijf stewards, Enrique Bernoldi, Natalie Corsmit, Marcel Demers, Gerd Ennser en Matthew Selley, hebben bekendgemaakt dat George Russell de winnaar van de F1 Grand Prix van Canada is. Ze besloten twee protesten van Red Bull Racing te verwerpen, vijf en een half uur na de finish van de race. Max Verstappen blijft dus tweede. Meer lezen over de uitslag van het Red Bull-protest? Klik hier.

McLaren-coureur bestraft door de stewards na crash in slotfase GP Canada

Lando Norris schakelde zichzelf uit in de slotfase van de F1 Grand Prix van Canada. Hij is kostbare punten verloren in het kampioenschap. De Brit was vol in gevecht met ploegmaatje Oscar Piastri die uiteindelijk vierde werd. De FIA heeft onderzoek gedaan naar de crash en heeft besloten een straf uit te delen. Uiteindelijk is er besloten Norris een tijdstraf van 5 seconden op te leggen. Het is meer een symbolische straf dan een echte straf, want hij blijft natuurlijk als achttiende geklasseerd. Meer lezen over de straf voor Lando Norris? Klik hier.

Stewards trekken conclusie over acht incidenten en maken uitslag GP Canada officieel

Het mocht even duren, maar diep in de Nederlandse nacht is de uitslag van de F1 Grand Prix van Canada officieel gemaakt. De stewards hebben naast de twee protesten van Red Bull Racing en de crash tussen de McLarens nu ook beslissingen genomen over acht andere incidenten. Meer lezen over de uitslag van de acht incidenten? Klik hier.

Dit is waarom de twee Red Bull-protesten tegen Russell werden verworpen in Canada

Max Verstappen kwam als tweede over de streep in de F1 Grand Prix van Canada. Red Bull Racing hoopte echter de overwinning van George Russell af te kunnen pakken door twee protesten te lanceren. Deze werden bijna zes uur na de finish, toen iedereen in Nederland allang sliep, verworpen door de stewards. De FIA legt in een verklaring uit waarom. Meer lezen over de Red Bull-protesten? Klik hier.

Russell vloekt tijdens persconferentie en grapt met Verstappen over naaktkalender: "F*ck..."

George Russell werd tijdens de persconferentie na de F1 Grand Prix van Canada herinnerd aan een belofte die hij had gedaan, als hij de overwinning zou pakken. De Mercedes-coureur reageerde met een scheldwoord, alvorens hij en Max Verstappen grapten over het maken van een naaktkalender. Meer lezen over het grappige moment tussen Russell en Verstappen? Klik hier.

