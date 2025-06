George Russell werd tijdens de persconferentie na de F1 Grand Prix van Canada herinnerd aan een belofte die hij had gedaan, als hij de overwinning zou pakken. De Mercedes-coureur reageerde met een scheldwoord, alvorens hij en Max Verstappen grapten over het maken van een naaktkalender.

Russell gebruikte het woordje 'f*ck', iets waarvan de stewards in het verleden hebben laten zien dat ze dat liever niet willen horen. Verstappen was het eerste slachtoffer, toen hem in Singapore vorig jaar een taakstraf werd opgelegd. Uiteindelijk moest hij in Rwanda helpen bij de onthulling van een cross car voor de lokale autosport. De FIA scherpte afgelopen januari de regels aan met maximale straffen van €120.000 boete, een schorsing en puntenaftrek. In mei werden de straffen weer flink verlaagd en wordt er meer naar de context gekeken.

Russell vloekt na herinnering aan belofte

Russell kreeg tijdens de persconferentie de vraag of hij een stuk zou zwemmen. Die belofte had hij blijkbaar gemaakt, als hij de race won. "F*ck", zei de Brit zuchtend, hopend dat iedereen het vergeten was. "We hebben een gekke Duitser die in Los Angeles woont, bij ons dit weekend. Hij is een vriend van Valtteri [Bottas] en is waarschijnlijk de inspiratie geweest voor Valtteri's naaktkalenders, het matje en dergelijke. Hij is erbij vandaag en hij zei: 'Als je wint, dan springen we in het meer'", zei hij wijzend naar het Lac de l'Île Notre Dame. "Dus ja, bedankt dat je me eraan herinnert."

Verstappen wil naaktkalender Russell zien

Verstappen reageerde daarop lachend: "Jij moet ook zo'n naaktkalender doen!" Russell antwoordde: "Nou, ik overweeg zo'n kalender wel, weet je? Als ik volgend jaar geen contract heb, dan moet ik een kalender uitbrengen om een inkomen te hebben."

Of de FIA een straf aan Russell gaat uitdelen, is nog niet bekend. De stewards van dienst in Canada waren Enrique Bernoldi, voormalig F1-coureur en vervanger voor de geschorste Derek Warwick, de Nederlandse dame Natalie Corsmit, Marcel Demers, Gerd Ennser en Matthew Selley. Het is iets wat het volgende raceweekend in Oostenrijk ter sprake kan komen.

