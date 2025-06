Russell wil langer bij Mercedes blijven, ongeacht mogelijke komst Verstappen: ''Ik ben loyaal''

George Russell heeft na zijn raceoverwinning in Canada aangegeven dat hij, ondanks alle geruchten die rond hem spoken betreffende een eventueel vertrek bij het team van Mercedes, er vrijwel zeker van is dat hij bij het team van Mercedes zal gaan blijven.

Na zijn zege in de Grand Prix van Canada benadrukte de 27-jarige Brit in de persconferentie nogmaals: "Ik praat met niemand anders en tegen alle teams die interesse hebben getoond, heb ik altijd gezegd dat ik van plan ben om bij Mercedes te blijven. Dat is te allen tijde duidelijk geweest." Russell maakte na zijn overwinning in Canada een duidelijk statement over zijn loyaliteit aan het team. "Ik ben loyaal aan Mercedes. Zij hebben me deze kans gegeven om in de Formule 1 te komen", zo zegt hij tegenover de media in Canada.

Max Verstappen onderweg naar Mercedes?

Ook heeft hij het over een eventuele samenwerking met Max Verstappen, die momenteel nadrukkelijk wordt gekoppeld aan Mercedes. Zelfs als Verstappen zou overstappen van Red Bull naar Mercedes, verandert dat niets aan Russells motivatie en vertrouwen. "Er zijn geen wrokgevoelens geweest door de gesprekken die gaande zijn, vooral niet rond Max. Want, zoals ik al vaak heb gezegd: waarom zouden teams geen interesse in Max hebben? Als elke coureur volgend jaar geen contracten meer zou hebben, dan zou Max voor elk team de eerste kandidaat zijn. En dat is begrijpelijk."

Fijne samenwerking met 18-jarige teamgenoot

Op dit moment staat Russell vierde in het wereldkampioenschap met 136 punten, negentien minder dan leider Max Verstappen. Zijn teamgenoot bij Mercedes is dit seizoen de jonge Kimi Antonelli, die zondag knap als derde eindigde. Daarmee behaalde hij zijn eerste podium ooit. Russell is tevreden over de samenwerking met zijn teamgenoot: "Kimi en ik zijn nu teamgenoten en we presteren allebei goed. En beiden als voormalig juniorcoureur van Mercedes. Als we resultaten zoals vandaag boeken, waarom zou je dan iets willen veranderen dat werkt?"

Geen druk om eigen belangen

Over zijn eigen toekomst maakt Russell zich geen zorgen, ook niet met het oog op het sterke debuut van Antonelli: "Uiteindelijk zijn er twee stoeltjes voor elk raceteam. Ik weet dat als ik zo blijf presteren, mijn positie absoluut niet in gevaar zal komen. Dus ik voel me goed en we hebben geen haast om contractonderhandelingen te voeren."

