De vijf stewards, Enrique Bernoldi, Natalie Corsmit, Marcel Demers, Gerd Ennser en Matthew Selley, hebben bekendgemaakt dat George Russell de winnaar van de F1 Grand Prix van Canada is. Ze besloten twee protesten van Red Bull Racing te verwerpen, vijf en een half uur na de finish van de race. Max Verstappen blijft dus tweede.

Russell schreef de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve op zijn naam door vanaf de pole position Verstappen achter zich te houden. Een crash van Lando Norris na een touché met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zorgde voor een safety car die tot de finish buiten zou blijven. Achter Bernd Mayländer was er een momentje waarbij Russell erg hard op de rem ging. Verstappen, die op dat moment gelukkig niet pal achter de Mercedes reed, kon niet anders dan hem eventjes inhalen. Via de boardradio klaagden de coureurs over elkaar.

Artikel 12.2.1.m. en 55.5

Na het vallen van de zwart-witgeblokte vlag diende Red Bull twee protesten in. Ze vonden dat Russell artikel 55.5 van het sportief reglement had overschreden door onnodig hard te remmen en onvoorspelbaar te rijden achter de safety car. Daarnaast zou de Brit onsportief gedrag hebben vertoond door te klagen dat Verstappen hem had ingehaald onder geel, waarbij het onsportieve gedrag een overtreding zou zijn geweest van artikel 12.2.1.m van de International Sporting Code.

Red Bull was bij de hoorzitting vertegenwoordigd door hoofdstrateeg Stephen Knowles, race-engineer Gianpiero Lambiase, en Verstappen, terwijl Russell bij Mercedes werd vergezeld door sportief directeur Ron Meadows en trackside engineering director Andrew Shovlin. Namens de FIA lieten sportief directeur Tim Malyon en wedstrijdleider Rui Marques hun kant van het verhaal horen.

Na lang te hebben vergaderd, besloten de stewards de twee protesten van Red Bull Racing in de prullenbak te smijten. Russell blijft dus gewoon de winnaar van de Grand Prix van Canada.

