Max Verstappen kwam als tweede over de streep in de F1 Grand Prix van Canada. Red Bull Racing hoopte echter de overwinning van George Russell af te kunnen pakken door twee protesten te lanceren. Deze werden bijna zes uur na de finish, toen iedereen in Nederland allang sliep, verworpen door de stewards. De FIA legt in een verklaring uit waarom.

Russell mocht de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve aanvangen vanaf de pole position en hield Verstappen en Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli achter zich. McLaren had de snelheid niet in Montreal om een beker in de wacht te slepen. Oscar Piastri en Lando Norris vochten om de vierde stek en de laatstgenoemde eindigde in de muur. De crash veroorzaakte een safety car tot aan de finish. Achter de Mercedes-AMG van Bernd Mayländer ging Russell plotseling hard in de ankers, waardoor Verstappen heel eventjes voorbij de Brit ging. Red Bull diende vervolgens twee protesten in tegen Russell: een voor onnodig hard remmen en onvoorspelbaar rijgedrag achter de safety car (artikel 55.5 van het sportief reglement) en een voor onsportief gedrag door geklaag van Russell over de boardradio dat Verstappen hem had ingehaald (artikel 12.2.1.m van de International Sporting Code). Red Bull was bij de hoorzitting vertegenwoordigd door hoofdstrateeg Stephen Knowles, race-engineer Gianpiero Lambiase, en Verstappen, terwijl Russell bij Mercedes werd vergezeld door sportief directeur Ron Meadows en trackside engineering director Andrew Shovlin. Namens de FIA lieten sportief directeur Tim Malyon en wedstrijdleider Rui Marques hun kant van het verhaal horen.

Argumenten van Red Bull

Verstappen vertelde de stewards dat het plotselinge remmen van Russell op het rechte stuk tussen bochten 12 en 13 een verrassing voor hem was en dat hij er niks aan kon doen dat hij hem eventjes had ingehaald. Red Bull verscheen bij de hoorzitting met de telemetrie van het accelereren en remmen van beide auto's.

De energiedrankfabrikant suggereerde dat Russell expres een straf voor Verstappen wilde veroorzaken en toonde het feit dat Russell voor de remactie in zijn spiegels keek als bewijs. Tevens suggereerden ze dat Russell puur klaagde over de radio, wetende dat de wedstrijdleiding het zou horen, hopend op een onderzoek aan het adres van Verstappen.

Red Bull voegde nog toe dat het overduidelijk was dat de race achter de safety car zou eindigen en dat zo'n onvoorspelbare remactie om warmte in de banden en de remmen te houden, onnodig was.

Argumenten van Mercedes

Toen Russell aan het woord kwam, legde hij uit dat periodisch remmen normaal is achter de safety car om de temperaturen hoog te houden. Hij vond dat de safety car te langzaam reed op het rechte stuk en liet op onboardbeelden zien dat hij met zijn hand probeerde door te geven aan Mayländer dat hij sneller moest rijden.

Russell vertelde dat hij niet alleen remde om de temperaturen hoog te houden, maar ook om niet te dicht achter de safety car te rijden. Hij keek in zijn spiegels, niet om Verstappen een oor aan te naaien, maar om te kijken of hij veilig kon remmen - dat kon, omdat Verstappen rechts van hem zat en niet achter hem, verklaarde Russell. Volgens de telemetrie was de remdruk in de Mercedes 30psi, wat niet uitzonderlijk hoog is.

Russell vond dat het Verstappens verantwoordelijkheid was om te anticiperen dat hij zou remmen en dat de auto erachter een mogelijk ongeluk moet zien te vermijden. Daarbij wist hij niet zeker dat de race achter de safety car zou eindigen.

Mercedes gaf aan dat wat Russell over de boardradio zei, niet meer dan een feitelijke omschrijving van de situatie was. Ze dienden dan ook geen officiële klacht in bij de wedstrijdleider over het feit dat Verstappen eventjes voor Russell zat. Mercedes liet aan de hand van de telemetrie zien dat Verstappen ook af en toe hard remde achter de safety car.

Conclusie van stewards

Malyon van de FIA vond dat periodisch remmen achter de safety car inderdaad normaal en te verwachten is. Er is een regel in de Formule 1 die aangeeft dat je binnen 10 autolengtes van de safety car moet blijven, maar volgens Malyon is er enige tolerantie om de coureurs te laten accelereren en remmen. De sportief directeur van de autosportbond geeft hiermee indirect aan dat Russell dus niet binnen 10 autolengtes van de safety car was gebleven. Normaal gesproken word je hier pas voor bestraft, als er al een formele waarschuwing voor is uitgedeeld. Russell had nog geen waarschuwing gekregen.

De stewards bespraken het bewijs van Red Bull, Mercedes en Malyon, en kwamen tot de conclusie dat Russell niet onvoorspelbaar had gereden. Ze vonden niet dat het "onsportief" was van Russell om over de boardradio te zeggen dat Verstappen hem had ingehaald. Beide protesten werden verworpen en dus bleef Russell de winnaar van de Grand Prix van Canada.

