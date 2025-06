Het mocht even duren, maar diep in de Nederlandse nacht is de uitslag van de F1 Grand Prix van Canada officieel gemaakt. De stewards hebben naast de twee protesten van Red Bull Racing en de crash tussen de McLarens nu ook beslissingen genomen over acht andere incidenten.

George Russell is tot winnaar uitgeroepen op het Circuit Gilles Villeneuve voor Max Verstappen. Zijn eerste Formule 1-zege van het seizoen 2025 liep gevaar door twee Red Bull-protesten, maar deze zijn inmiddels allebei verworpen. Kimi Antonelli verdiende zijn eerste beker uit zijn carrière door als derde over de streep te komen. Hij hield Oscar Piastri en Lando Norris de gehele race achter zich. De laatstgenoemde crashte na contact met zijn teamgenoot en de FIA besloot daar een straf voor uit te delen. Er waren echter nog acht andere incidenten waar uitspraken over gedaan moesten worden. Onder andere Antonelli en Piastri hadden een onderzoek aan zijn broek gekregen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zei Verstappen op de boordradio na 'naaiactie' van Russell in Canada

Artikel 55.8

Antonelli (P3), Piastri (P4), Charles Leclerc (P5), Esteban Ocon (P9), Carlos Sainz (P10), Pierre Gasly (P15) en lokale held Lance Stroll (P17) moesten zich melden in het kamertje van de FIA. Ze werden onderzocht voor het inhalen van andere deelnemers onder safety car-omstandigheden na de finish, een overtreding van artikel 55.8 van het sportief reglement. Vanwege de crash van Norris werden er na de race nog steeds met gele vlaggen gezwaaid, wat aangeeft dat inhalen verboden is. Antonelli, Piastri, Leclerc, Ocon, Sainz en Gasly hebben alle zes een officiële waarschuwing ontvangen voor dit vergrijp. Terwijl Stroll eerst ook onderzocht zou worden, is hier echter geen uitslag van en dus lijkt de man uit Montreal zonder verdere consequenties het circuit te hebben verlaten. Hij had wel eerder een penalty gekregen voor het van de baan duwen van Gasly.

OOK INTERESSANT: Mercedes-fans zetten Wolff onder druk in Canada: "Contracteer hem nu!"

Onderzoek bij Haas-coureurs

Ollie Bearman werd onderzocht voor het feit dat hij niet op de juiste manier de escape road nam bij bochten 13 en 14, toen hij Franco Colapinto wilde inhalen. Door de laatste chicane op de verkeerde wijze af te snijden, heeft hij de instructies van wedstrijdleider Rui Marques niet gevolgd. Voor deze overschrijding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code krijgt de Haas-coureur een officiële waarschuwing.

Zijn teamgenoot Ocon zou onvoorspelbaar rijgedrag hebben vertoond achter de safety car tijdens het uitrijden van de pitstraat. De Fransman remde verrassend hard, waardoor Sainz bijna achterop hem knalde. Hij legde aan de stewards uit dat hij een waarschuwing op het stuur had gekregen dat hij plotseling onder de deltatijd van de safety car zat. De FIA besloot hier geen straf voor uit te delen.

Na uiteindelijk in totaal twaalf beslissingen van de stewards, is de volgorde van de coureurs hetzelfde gebleven in de resultaten van de Grand Prix van Canada.

Gerelateerd