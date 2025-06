Dit zei Verstappen op de boordradio na 'naaiactie' van Russell in Canada

George Rusell (27) trapte in de slotfase van de Canadese Grand Prix plots op de rem achter de safety car, waardoor Max Verstappen (27) hem kortstondig inhaalde. Een opmerkelijke - misschien wel bewuste - actie van de Brit. Verstappen kwam dan ook al snel op de boordradio bij zijn engineer, Gianpiero Lambiase.

In de laatste paar ronden van de race kwam de safety car op de baan. Lando Norris was gecrasht na een botsing met teamgenoot Oscar Piastri en dat leverde een onveilige situatie op de baan op. Tijdens deze safety car-situatie leek Russell bewust op zijn rem te trappen, waardoor Verstappen hem kortstondig voorbij schoot. In de regel is dit verboden, want je mag niet inhalen onder de safety car. Russell was er dan ook als de kippen bij om te reageren op de boordradio. Hij leek Verstapen opzettelijk richting een straf te willen duwen. Verstappen leek verrast te zijn door de actie van de Mercedes-coureur en reageerde ook vrij snel op de boordradio.

Verstappen noemt actie van Russell in Canada "agressief"

Op het moment dat Russell vaart minderde, schoot Verstappen rechts langszij en kwam hij met zijn voorwielen voor de Mercedes terecht. Niet toegestaan, zo wist ook Russell. De Brit wendde zich dan ook tot zijn engineer: "Verstappen haalde me zojuist in onder de safet car!" Verstappen zelf leek zich van geen kwaad bewust en was eerder verrast door de actie van de Mercedes-rijder. Ook hij wendde zich tot de boordradio en zei het volgende: "George remde gewoon agressief." Verstappen gaf dan ook vrijwel direct de plek terug aan Russell. De stewards van de FIA lieten het moment gaan en er werd geen onderzoek ingesteld.