Mercedes-fans zetten Wolff onder druk in Canada: "Contracteer hem nu!"

Max Verstappen (27) wordt de laatste dagen weer veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het F1-team van Mercedes in 2026. Toto Wolff zou het contract van George Russell (27) nog niet hebben verlengd, omdat hij hoopt dat Verstappen op korte termijn op de markt komt. Fans van Mercedes hebben zich in Canada nu uitgesproken en proberen Wolff onder druk te zetten.

Het is geen geheim dat Wolff maar wat graag zijn line-up voor 2026 zou willen vormgeven met Verstappen. De regerend wereldkampioen heeft weliswaar nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar het is allerminst zeker dat hij deze overeenkomst vol gaat maken bij de Oostenrijkse renstal. Er gaan zelfs geruchten dat Verstappen verkennende gesprekken voert richting volgend seizoen, al wordt dat - logischerwijs - door alles en iedereen binnen Red Bull ontkend. Maar waar rook is, is vuur, zo denken velen. Er wordt dan ook aangenomen dat Wolff bewust treuzelt met de contractverlenging van Russell, omdat hij wil wachten op de definitieve beslissing van Verstappen. Fans hebben zich nu tot Wolff gericht op social media.

Russell maakt indruk in Canada, fans willen contract zien

Russell gaf in Canada al aan dat hij zich geen zorgen maakt over de geruchten over Verstappen. Volgens hem is er maar één manier om Mercedes te overtuigen en dat is door te presteren op de baan. En precies dat is wat Russell gisteren deed tijdens de zinderende kwaliicatie in Montreal. Met een ronde van 1:10.899 op de mediums wist Russell zijn Mercedes op pole position te zetten en versloeg hij Verstappen, die uiteindelijk tweede werd. Het was een fenomenale ronde van de Brit en dit werd ook gezien door de fans van Mercedes. Op social media hebben zij hun stem dan ook laten gelden en proberen ze Wolff onder druk te zetten. De teambaas moet wat hen betreft zo snel mogelijk het contract met Russell verlengen.

Fans verkiezen Russell boven Verstappen in Canada

"George verdient dat contract Mercedes", zo schrijft iemand. "Vernieuw zijn contract", klinkt het in een andere comment. Weer een ander schrijft: "Contracteer hem nu!" Men vindt duidelijk dat Russell zich met zijn pole lap in Canada voldoende heeft bewezen voor een contractverlening. Dat de fans hiervoor eventueel Verstappen moeten laten schieten, lijkt ze weinig te interesseren. "Geef hem [Russell] een goede auto en een lang contract", zo schrijft iemand. "Contracteer hem snel!", schrijft een ander. Hieronder hebben we een aantal van deze reacties op een rij gezet.

George deserves that contract Mercedes — Winter (@Winter25913947) June 14, 2025

Renew his contract — 𝐊𝐞𝐢𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬 (@Admiral_Harris_) June 14, 2025

Sign that man! — Michael Blair (@realmikeblair) June 14, 2025

Give him a good car and a long contract — gabi ⁶³ GAGACABANA (@selfishade) June 14, 2025

Sign him quickly ! ✍️ — Tristan Homy (@TristanHomy) June 14, 2025

EXTENDDDDDD HIMM NOWWWWWW — oli (@Olekfabrancyop) June 14, 2025

First, sign him to the long contract he deserves. Next, nail the new regs so he can win a championship. — The Cuffuf (@TheCuffuf) June 14, 2025

