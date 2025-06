Lando Norris schakelde zichzelf uit in de slotfase van de F1 Grand Prix van Canada. Hij is kostbare punten verloren in het kampioenschap. De Brit was vol in gevecht met ploegmaatje Oscar Piastri die uiteindelijk vierde werd. De FIA heeft onderzoek gedaan naar de crash en heeft besloten een straf uit te delen.

Vooraan het veld reed George Russell vanaf de pole position naar de overwinning. Hij hield Max Verstappen de gehele race achter zich. Red Bull Racing poogde nog de zege af te pakken van de Mercedes-coureur door middel van twee protesten, maar deze zijn inmiddels verworpen. Rookie Kimi Antonelli kwam als derde over de streep en bezorgde de Duitse formatie een dubbelpodium. Voor het eerst dit Formule 1-seizoen sleepte McLaren geen enkele beker binnen. Ze hadden simpelweg de snelheid niet op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal en in de laatste ronden ging het alleen maar van kwaad tot erger voor het papajateam.

Straf voor Norris

Norris had zich als zevende gekwalificeerd en werkte zich langzaam maar zeker naar voren richting Piastri die vanaf de vierde stek niet verder kwam. De twee titelkandidaten maakten contact op het rechte stuk en Norris trok aan het kortste eind. Hij viel vier ronden voor de finish uit en werd als achttiende geklasseerd. Zoals bij iedere crash waarbij twee coureurs zijn betrokken, wat een overtreding kan zijn van artikel 2.d, hoofdstuk IV, bijlage L van de International Sporting Code, deden de stewards onderzoek.

Uiteindelijk is er besloten Norris een tijdstraf van 5 seconden op te leggen. Het is meer een symbolische straf dan een echte straf, want hij blijft natuurlijk als achttiende geklasseerd. De stewards vonden dat Norris als enige schuldige partij gezien kon worden en de coureur had zelf al spijt betuigd. Omdat de wedstrijd van Piastri niet werd beïnvloed, zijn er naast de tijdstraf geen strafpunten uitgedeeld.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

