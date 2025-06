De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada was er een om nog eens aan terug te denken. Verbetering op verbetering zorgde ervoor dat George Russell ten koste van Max Verstappen op pole position mag gaan starten voor de race. Voor één iemand was het een dag om snel te vergeten: Lando Norris. Hij blikt terug op zijn slordige kwalificatie.

Norris liet na afloop duidelijk merken niet tevreden te zijn over zijn eigen optreden: "Niet ideaal, gewoon te veel fouten”, erkende hij tegenover de media. “Ik raakte de muur in de laatste ronde. Ik had vertrouwen, de auto voelde vandaag goed. Maar ik heb gewoon te veel fouten gemaakt.” Tijdens Q1 en Q2 leek alles nog volgens plan te gaan voor het team van McLaren, maar teambaas Andrea Stella zag dat het in Q3 compleet misging op de nieuwe banden. “We verloren wat van dat ritme en we hebben morgen werk aan de winkel”, vertelt Stella. “Ik moet de data goed bekijken, maar na de eerste set leek het alsof Lando overdreven heeft om extra tijd te vinden.”

Veel om van te leren

Toch vallen er voor Stella en zijn team verschillende leermomenten uit de kwalificatie te halen: “We probeerden bij het remmen te veel tijd goed te maken. Als je dan iets te laat remt, klopt de hele bocht niet meer. Dit is iets waar we aan werken, en we gaan de data goed bestuderen voor de komende races.” Op de vraag hoe Norris zijn kansen inschatte voor de race, was hij gematigd positief: “Het zag er goed uit, maar het was niet zo goed als bij Max. We hadden hier duidelijk niet het voordeel zoals op andere circuits. Je hebt een auto nodig met een goede wegligging en de mogelijkheid om over kerbstones en hobbels te gaan. We zijn nog steeds snel genoeg, maar het is jammer dat ik weer wat verder naar achteren sta.”

