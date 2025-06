De Ferrari heeft "enorme" problemen, zo werd het door Lewis Hamilton omschreven voor de F1 Grand Prix van Canada, nadat hij tijdens de vorige wedstrijd zelfs de Kick Sauber van Nico Hülkenberg niet achter zich kon houden. De zevenvoudig wereldkampioen heeft echter opdracht gekregen het probleem geheim te houden.

Hamilton was de nieuwe aanwinst van Ferrari voor 2025, maar de overstap van Mercedes naar de Scuderia heeft nog maar weinig succes opgeleverd. Hij won de Sprint in China, maar heeft verder nog geen enkele keer op het podium gestaan. De race in Spanje twee weken geleden was al helemaal een domper voor de Brit, toen Hülkenberg hem in de slotfase passeerde. "Enorm", was het antwoord van Hamilton op de vraag van de media in Montreal over hoeveel invloed de problemen hebben. "Helaas heeft het team gisteren duidelijk gemaakt dat ze liever niet willen dat we er te veel over praten, maar we [Hamilton en Charles Leclerc] hadden allebei problemen die ons vanaf halverwege de race ontzettend hinderden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur reageert woest op geruchten over Ferrari en Horner: "Respectloos"

Nog nooit zo'n slecht gevoel gehad

Hamilton vervolgde: "Ik wist [tijdens de race] niet of we een probleem hadden, maar ik zei over de radio dat ik nog nooit zo'n slecht gevoel in een auto had gehad. Maar uiteindelijk bleek het dus een daadwerkelijk probleem. Na de race dacht ik: 'Jeetje, ik heb nog nooit zoiets slechts ervaren voor zo lang tijdens een race'. Pas toen ik na alle interviews terugkwam bij de engineers dat we erachter kwamen dat er een probleem was."

Hij bleef geheimzinnig over wat het probleem precies was. Iets waarvan we weten dat Ferrari het lastig mee heeft, is de rijhoogte. De rode bolides zouden hoger dan gewenst afgesteld moeten worden om een diskwalificatie zoals na de Grand Prix van China te voorkomen. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de wegligging. Ook hier mogen Hamilton en Leclerc niet te veel over zeggen.

Gerelateerd