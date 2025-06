Max Verstappen stond bovenaan de tijdenlijst, toen de zwart-witgeblokte vlag viel voor de eerste vrije training. De coureur van Red Bull Racing is dus goed uit de startblokken gekomen voor de F1 Grand Prix van Canada en dat ziet teambaas Christian Horner ook.

Charles Leclerc had de snelste tijd in handen, totdat hij na een kwartier crashte in bocht drie. Verstappen pakte de eerste plek af in VT1 en deze gaf hij niet meer uit handen. Zijn beste ronde op het Circuit Gilles Villeneuve was een 1:13.193. Williams deed het verrassend goed met Alexander Albon en Carlos Sainz op plekken twee en drie, respectievelijk, binnen een tiende van Verstappen. McLaren leek het lastig te hebben met Lando Norris op P7 en Oscar Piastri op P14. Het was voor veel coureurs een uitdaging om de auto recht te houden, maar Verstappen konden we niet betrappen op een foutje of klachten over de balans. Yuki Tsunoda bleef eveneens uit de problemen en sloot de sessie als elfde af op 0.734 seconden achterstand.

Zelfvertrouwen bij Tsunoda

"Ja, een solide start", begon Horner tegenover Sky Sports F1. "Het circuit gaat steeds sneller worden, het is nog best vuil, omdat het de rest van het jaar niet vaak gebruikt wordt. Er is dus altijd veel verandering op de baan. Maar Max lijkt blij te zijn en Yuki deed het ook prima - een redelijk goed begin van het weekend."

De Brit ging in op het vertrouwen dat Tsunoda heeft: "Je kunt niet onderschatten hoe zwaar de klap was die hij in Imola meemaakte. Dat was niet lekker voor zijn zelfvertrouwen de afgelopen races, maar hij heeft een TPC-test [Testing of Previous Cars] gedaan in Barcelona na de Grand Prix van Spanje, en dat heeft hem volgens mij wel goed gedaan. Hopelijk komt het zelfvertrouwen hier terug, en het is een circuit wat hij leuk vindt.

