Max Verstappen was de gebeten hond na zijn moment met George Russell in Spanje, waarna de Nederlander een dag later zelfs met een statement op Instagram kwam. Verstappen legt uit waarom hij dat deed en hoe hij terugkijkt op de veelbesproken slotfase in Barcelona.

Eén dag na de botsing tussen Russell en Verstappen in Spanje kwam Verstappen plotseling met een mea culpa op Instagram op de proppen: "We hadden een strategie om naar uit te kijken en we reden een prima race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam. Ik werd steeds meer gefrustreerd door de bandenkeuze die we voor het einde hadden gemaakt, en sommige acties die na de safety car-herstart werden gepleegd. Het leidde tot een actie die niet oké was en het had niet mogen gebeuren. Ik doe altijd mijn uiterste best voor het team en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Je wint samen, je verliest samen. Tot in Montreal", zo liet hij weten in een verklaring.

Artikel gaat verder onder video

Verrassing bij Russell

De excuses zorgden bij Russell voor opgetrokken wenkbrauwen, zo liet hij op donderdag weten in Canada: "Zijn acties hebben hem benadeeld en mij bevoordeeld. Ik zou hem eigenlijk moeten bedanken", lacht de Britse coureur. "Maar het is goed om te zien dat hij verantwoordelijkheid genomen heeft, daar was ik best wel verrast over." Russell zei ook dat Verstappen hem opzettelijk van de baan wilde rijden: "Volgens mij wilde hij mij een beetje van de baan duwen, al geloof ik niet dat hij expres tegen mij aan wilde crashen. Volgens mij maakte hij gewoon een verkeerde inschatting."

Inschattingsfout

Ditmaal reageert ook Verstappen tegenover de media in Canada zelf op zijn excuses: "Ik wilde gewoon mijn blik op de zaak delen, de manier waarop ik de race heb zien lopen. Het was niet ideaal voor mij. Ik kwam met mijn statement en ging weer verder met het genieten van mijn dag. Het waren een aantal frustrerende rondjes op een rij. Ik werd geraakt op het rechte stuk nadat ik al bijna crashte met de harde banden. Daarna reed er iemand op me in in bocht één en zeggen ze dat ik de plek moet teruggeven. Dat was niet logisch voor mij. Er kwam veel samen. Het was een duidelijke inschattingsfout in de bocht. Je hoeft verder niet volledig in detail te treden over hoe en wat. Iedereen maakt fouten in het leven. Daar leer je van en je gaat weer verder."

Gerelateerd