'Positie Vasseur bij Ferrari onder druk, bestuur heeft opvolger al op het oog'

Ferrari is onder leiding van teambaas Frederic Vasseur nog niet bezig met het seizoen waarop iedereen binnen het historische Italiaanse team gehoopt had. De Fransman lijkt nu al 'onder druk' te staan wat betreft zijn eigen toekomst binnen het team.

Dit weet Corrière dello Sport te melden. Ze weten ook meteen een mogelijke vervanger van Vasseur te noemen: Antonello Coletta, die Ferrari naar twee opeenvolgende zeges in de 24 uur van Le Mans heeft geleid en komend weekend voor zijn derde zege op rij gaat. Daar waar Charles Leclerc de auto van Ferrari weet te maximaliseren, heeft Lewis Hamilton het enorm lastig in de rode bolide. Een kampioenschap bij de coureurs kan Ferrari vergeten, terwijl het bij de constructeurs ook weer een seizoen zonder prijs gaat worden voor het Italiaanse team.

Het seizoen van Ferrari

Dat Ferrari geen goede start van 2025 kent, is een understatement. Vooral de eerste twee raceweekenden verliepen dramatisch. In Australië zorgde een strategische fout voor problemen voor zowel Leclerc als Hamilton, waardoor ze flink wat punten en plekken kwijt zouden raken. In China volgde vervolgens een DSQ voor allebei de auto's. Daarna begonnen de prestaties wel wat stabieler te worden, maar het is bij lange na niet goed genoeg om een uitdager te zijn van McLaren. P2 bij de constructeurs is zeker nog mogelijk, maar dit was begin dit seizoen niet het doel. Zeker op zaterdag heeft Ferrari gewoon geen snelle auto, terwijl de rijhoogte momenteel het grootste probleem is van het Italiaanse team.

