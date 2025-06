Fernando Alonso heeft nog steeds vertrouwen uitgesproken in Max Verstappen, ondanks de huidige achterstand in het kampioenschap. In gesprek met DAZN stelt de tweevoudig wereldkampioen dat de Nederlander nog steeds een serieuze kanshebber is voor de titel, ondanks de 49 punten achterstand die hij momenteel heeft. Na negen races staat Verstappen derde in het kampioenschap, achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

De coureur van Red Bull heeft zelf al aangegeven dat hij de strijd met de McLarens niet als een gevecht ziet, maar zelf focust hij zich nog steeds op het maximaliseren van zijn eigen resultaten. De viervoudig wereldkampioen heeft de titel nog niet opgegeven en focust zich nu vooral op het behalen van de best mogelijke resultaten. Alonso ziet parallellen met de voorgaande jaren, waarin Verstappen zijn consistentie en prestaties heeft bewezen. Zo wist hij in 2021 het kampioenschap nog in de laatste race van Lewis Hamilton af te snoepen.

Artikel gaat verder onder video

Alonso onder de indruk van Verstappen

Alonso prijst de Limburger om zijn prestaties, zelfs met een auto die volgens de Spanjaard niet eens een auto is die bij de top van het veld hoort. "Dit jaar heeft hij misschien niet eens een auto die bij de top-twee of top-drie hoort, en toch vecht hij nog altijd mee," aldus de coureur van Aston Martin. Verstappen is volgens Alonso altijd op zijn best, ongeacht de omstandigheden. Ondanks dat Red Bull momenteel vierde staat in het kampioenschap bij de constructeurs, is Verstappen nog steeds een bedreiging voor de coureurs van McLaren.

Volgens Alonso is het nu aan het team van Red Bull om de Nederlander een auto te geven waarmee hij kan strijden om het kampioenschap bij de coureurs. "Het is nu meer een taak voor Red Bull om hem een auto te geven waarmee hij echt voor het kampioenschap kan strijden, maar aan hemzelf hoef je nooit te twijfelen."